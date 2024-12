Frankfurt am Main (ots) -Mercer, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen People und Investment und ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), hat heute sein Quality of Living Ranking 2024 veröffentlicht, das weltweit Städte danach bewertet, inwieweit sie die alltäglichen Bedürfnisse von Expatriates und deren Familien erfüllen.Zürich steht in diesem Jahr an der Spitze des Rankings, dicht gefolgt von Wien und Genf auf den Plätzen zwei und drei. Kopenhagen nimmt erneut den vierten Platz ein, Auckland folgt auf Platz 5.Da Unternehmen auf internationale Mitarbeitende zurückgreifen, um ihre globalen Geschäftsstrategien voranzutreiben, ist die Lebensqualität in den Gaststädten ein wichtiger Faktor, der sich direkt auf die Vergütung der entsendeten Mitarbeitenden auswirkt.Yvonne Traber, Partnerin und Leiterin der Abteilung Global Mobility bei Mercer, kommentierte: "Städte sind mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert, u.a. mit wirtschaftlichen Schwankungen, aber in jüngerer Zeit auch mit extremen Wetterereignissen. Das Quality of Living Ranking bietet den Personalverantwortlichen in multinationalen Unternehmen wertvolle Einblicke, um die Komplexität des globalen Mobilitätsmanagements zu steuern und die Auslandserfahrung ihrer Expatriates zu verbessern."Zürich liegt dieses Jahr auf dem Spitzenplatz dank seiner hervorragenden öffentlichen Dienstleistungen, der niedrigen Kriminalitätsrate, einer lebendigen Kulturszene und seinem Engagement für Nachhaltigkeit. Diese Faktoren sowie das Ziel, auch die interkontinentalen Flugverbindungen auszubauen, machen Zürich zu einem idealen Standort für internationale Mitarbeitende. Allerdings gehört Zürich auch zu den teuersten Städten der Welt, was an den hohen Wohn- und Transportkosten sowie den Kosten für Waren und Dienstleistungen liegt."Die deutschen Städte haben im Vergleich zum Vorjahr in unserem Ranking leicht eingebüßt, lediglich Frankfurt ist auf Platz 7 noch in den Top 10 vertreten," sagt Markus Kurth, Global Mobility Practice Lead Germany & Austria bei Mercer. "Insbesondere die angespannte Wohnsituation wirkt sich in vielen Städten negativ aus. Das betrifft aber nicht nur die deutschen Städte, denn Wohnraum ist weltweit knapper geworden. Zudem gewinnt in Zeiten hoher Mobilität die Qualität des Internets an Bedeutung und hat damit auch Einfluss auf das Standort-Ranking. Auch hier hat Frankfurt als einzige deutsche Stadt in den Top 10 leicht eingebüßt.""Unternehmen müssen diese Faktoren bei ihrer Entsendepraxis berücksichtigen," so Markus Kurth weiter. "Wer Schwierigkeiten hat, eine adäquate Wohnung zu finden, benötigt ein angepasstes und gegebenenfalls umfangreicheres Unterstützungsangebot durch den Arbeitgeber."Frankfurt führt erneut auf Platz 7 das deutsche Quality of Living Ranking 2024 an (2023 noch Platz 6). Auf Platz 11 folgt München, das im vergangenen Jahr auf Platz 7 lag. Düsseldorf liegt nun auf Platz 16 - nach Platz 10 im Vorjahr. Berlin folgt nahezu unverändert auf Platz 19 (Platz 18 im Jahr 2023). Danach folgen Hamburg auf Platz 28 (vormals Platz 25), Nürnberg auf Platz 35 (2023 noch auf 31), Stuttgart, das um 20 Plätze auf den 46. Rang fiel und Leipzig, das vom 59. auf den 64. Rang sank.Rund um die WeltIn Europa ist die Schweiz mit vier Städten in den Top 10 vertreten. Gemeinsam mit Bern (9. Platz) und Basel (10. Platz) führen Zürich und Genf die diesjährige Rangliste an. Acht der Top-10-Städte befinden sich in Westeuropa, darunter Amsterdam (6. Platz) und Frankfurt (7. Platz). Damit ist dies die attraktivste Region für internationale Mitarbeitende.Vancouver (7. Platz) bleibt auch in diesem Jahr die am besten bewertete Stadt Nordamerikas; sie bietet eine einzigartige Mischung aus Freizeitaktivitäten in der Natur und kosmopolitischem Leben. Boston (32. Platz) liegt wegen seiner gut ausgebauten Infrastruktur und der vielen Grünflächen vor San Francisco auf dem ersten Platz in den Vereinigten Staaten. Montevideo (92. Platz) ist auch in diesem Jahr die bestplatzierte Stadt in Lateinamerika.Auckland (5. Platz) ist erneut die am besten bewertete Stadt im Pazifikraum. Die Stadt bietet ihren Bewohner:innen einen hohen Lebensstandard, eine solide Gesundheitsversorgung und eine dynamische Kulturszene. In Australien belegt Sydney mit seinen weltberühmten Sehenswürdigkeiten und seiner florierenden Wirtschaft Platz 12.Dubai (Platz 83) und Abu Dhabi (Platz 85) in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen erneut die Rangliste im Nahen Osten an. Beide Städte sind für ihre rasch heranwachsende, moderne Infrastruktur und ihre vielfältigen internationalen Communities bekannt. Sie werden dicht gefolgt von Port Louis (Platz 88), der bestplatzierten Stadt in Afrika.An erster Stelle unter den asiatischen Städten steht Singapur (Platz 30), das eine saubere und sichere Umgebung mit einer hocheffizienten Infrastruktur bietet.2024 Quality of Living RankingRang Stadt Land1 Zürich Schweiz2 Wien Österreich3 Genf Schweiz4 Kopenhagen Dänemark5 Auckland Neuseeland6 Amsterdam Niederlande7* Frankfurt Deutschland7* Vancouver Kanada9 Bern Schweiz10 Basel Schweiz*Städte mit der gleichen Rangfolge erhielten die gleiche Punktzahl im Quality of Living RankingWeitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/).Über das Quality of Living Ranking 2024Mercers Quality of Living Studie bewertet die Lebensbedingungen in mehr als 450 Städten weltweit, um Unternehmen bei der Berechnung fairer und konsistenter Zulagen für internationale Mitarbeitende zu unterstützen. Die Lebensbedingungen werden anhand von 39 Faktoren analysiert, die in 10 Kategorien eingeteilt sind: politisches und soziales Umfeld, wirtschaftliches Umfeld, soziokulturelles Umfeld, medizinische und gesundheitliche Aspekte, Schulen und Bildung, öffentliche Dienstleistungen und Verkehr, Freizeit, Konsumgüter, Wohnen und natürliche Umwelt.Die Daten für das Quality of Living Ranking werden jährlich analysiert und regelmäßig aktualisiert, um den sich ändernden Umständen Rechnung zu tragen. Bei der Berechnung aller Indizes wird New York City als Basisstadt herangezogen, da die Stadt bei internationalen Bewerber:innen sehr beliebt ist und in allen 39 Faktoren hohe Werte erzielt.Über MercerMercer (https://www.mercer.com/de-de/), ein Unternehmen von Marsh McLennan (https://www.marshmclennan.com/) (NYSE: MMC), ist ein weltweit führendes Unternehmen, das seinen Kunden hilft, ihre Anlageziele zu erreichen, die Zukunft der Arbeit zu gestalten und die Gesundheit und Altersversorgung ihrer Mitarbeitenden zu verbessern. Marsh McLennan ist weltweit marktführend in den Bereichen Risiko, Strategie und HR und berät mit seinen vier Unternehmen Marsh (https://www.marsh.com/de/de/home.html), Guy Carpenter (https://www.guycarp.com/), Mercer (https://www.mercer.com/de-de/) und Oliver Wyman (https://www.oliverwyman.com/) Kunden in 130 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von 23 Mrd. US-Dollar und mehr als 85.000 Mitarbeitenden bringt Marsh McLennan verschiedene Perspektiven zusammen und unterstützt Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen.