Lone Star Funds ("Lone Star") hat heute bekannt gegeben, dass eine Tochtergesellschaft erfolgreich die Akquisition des Geschäftszweigs Commercial and Residential Fire von Carrier Global Corporation abgeschlossen hat. Die Transaktion hat einen Wert von $3 Milliarden.

Nach der Transaktion wird das Unternehmen unabhängig unter dem neuen Namen 'Kidde Global Solutions' firmieren. Kidde Global Solutions vereint einige der vertrauenswürdigsten und bekanntesten Marken für Brandbekämpfung und Sicherheit, wie zum Beispiel Kidde, Kidde Commercial, Edwards, GST, Badger, Gloria und Aritech.

"Kidde Global Solutions ist ein branchenführendes Portfolio von starken Marken und innovativen Teams mit einer langen Erfolgsgeschichte und vielversprechendem Wachstumspotenzial," sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kidde Global Solutions' talentiertem Managementteam, um dieses außergewöhnliche Geschäft weiter auszubauen."

Die Vereinbarung des Verkaufs war im August 2024 bekannt gegeben worden und am 2. Dezember 2024 wurde die Transaktion vollzogen.

Citi und Bank of America berieten Lone Star bei der Transaktion.

Über Lone Star Funds

Lone Star ist eine führende Firma für Private Equity, die Fonds bei der globalen Investition in Corporate Equity, Kredite, Immobilien und sonstige Finanzassets berät. Seit der Gründung des ersten Fonds 1995 hat Lone Star 25 Fonds für Private Equity erstellt, mit einem aggregierten Kapitaleinsatz von $95 Milliarden. Die Fonds der Firma sind in drei Kategorien organisiert: die Serie 'Opportunity Fund'; die Serie 'Commercial Real Estate Fund' und die Serie 'U.S. Residential Mortgage Fund'. Lone Star investiert im Namen seiner Partner, wie zum Beispiel Pensionsfonds, staatliche Fonds sowie Stiftungen, die medizinische Forschung, Hochschulbildung und sonstige philanthropische Zwecke fördern. Mehr Informationen über Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Über Kidde Global Solutions

Kidde Global Solutions ist weltweit führend für Lösungen im Bereich Brandbekämpfung und Sicherheit. Die bekannten Marken Kidde, Kidde Commercial, Edwards, GST, Badger, Gloria und Aritech bieten Privat- und Geschäftskunden Dienstleistungen zum Schutz von Menschen und Besitz. Die zahlreichen Anwendungen werden auf der ganzen Welt genutzt. Folgen Sie KGS auf Social Media bei www.linkedin.com/company/kidde-global-solutions.

Über Carrier

Carrier Global Corporation, global führend bei intelligenten Lösungen für Klima und Energie, entwirft Produkte, die langfristig den Menschen und dem Planeten dienen. Wir waren von Anfang an führend bei der Erfindung neuer Technologien und ganz neuer Produktsparten. Auch heute noch bieten wir Weltklasse dank unserer diversen Belegschaft, die den Kunden stets in den Mittelpunkt stellt. Mehr Informationen finden Sie unter: www.corporate.carrier.com oder folgen Sie Carrier auf Social Media unter @Carrier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

