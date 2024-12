Andernach (ots) -Viele Facharbeiter wollen sich weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen und beruflich zum Industriemeister aufsteigen - doch der Weg ist häufig kompliziert. Für Abhilfe sorgen Stephan Rodig und Sebastian Jund: Mit der Bildungsfabrik haben sie eine digitale Meisterschule gegründet, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, die Ausbildung vollständig digital, zeit- und ortsunabhängig sowie flexibel zu absolvieren. Hier erfahren Sie, wie der Weg zum Industriemeister in der Praxis aussehen kann und welche beeindruckenden Ergebnisse die Bildungsfabrik hervorbringt.Aufstiegsfortbildungen eröffnen Menschen, die bereits voll im Berufsleben stehen, attraktive Karrierechancen und ebnen damit den Weg zu anspruchsvollen Positionen und höheren Gehältern. In Industrie und Handwerk ist es der Meistertitel, der Tür und Tor für eine sichere Zukunft öffnet. Doch der Weg dahin ist steinig: Neben Hauptjob und familiären Verpflichtungen ist es kräftezehrend, mehrmals in der Woche den Unterricht zu besuchen und darüber hinaus noch Zeit zum Lernen zu finden. So wird die Meisterschule schnell zur Zerreißprobe, der viele nicht dauerhaft standhalten können. "Neben dem großen Zeitaufwand, hohen Kosten und Leistungsdruck führen vor allem Defizite im Bildungssystem für Erwachsene dazu, dass Meisterschüler ihre Fortbildung vorzeitig abbrechen oder am Ende durch die Prüfung fallen", verrät Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik."Es ist an der Zeit, das gesamte System zu revolutionieren und Meisterschulen zeitgemäßer, flexibler und kundenfreundlicher zu gestalten", ergänzt sein Geschäftspartner Sebastian Jund. Mit der Bildungsfabrik haben sie eine digitale Meisterschule ins Leben gerufen, die die Probleme der Branche lösen kann: Flexible Lernmodelle, Online-Unterricht und eine intensive Begleitung der Schüler liefern optimale Voraussetzungen dafür, die Aufstiegsfortbildung entspannt in den Alltag zu integrieren und die Abschlussprüfung erfolgreich zu bestehen. Neben der Fortbildung zum Industriemeister in verschiedenen Fachbereichen bieten Stephan Rodig und Sebastian Jund auch effektive Nachhilfepakete für Prüflinge anderer Meisterschulen an. Das moderne Konzept erweist sich als voller Erfolg: Die Bildungsfabrik zeichnet sich nicht nur durch eine hohe Kundenzufriedenheit, sondern auch durch eine Durchfallquote aus, die weit unter dem Branchendurchschnitt liegt.Fortbildung zum Industriemeister: Flexibel, ortsunabhängig und nebenberuflichZahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Teilnehmer bestätigen den Erfolg der Ausbildung der Bildungsfabrik. Einer von ihnen ist Tom Niedner: Bereits während seiner Ausbildung zum Mechatroniker war ihm klar, dass er sich direkt im Anschluss zum Industriemeister im Bereich Elektrotechnik fortbilden möchte. Weil er in seinem Betrieb die Verantwortung für essenzielle Aufgaben trägt und sein Vorgesetzter keine Möglichkeit sah, längere Zeit auf seine Arbeitskraft zu verzichten, kam für den frischgebackenen Gesellen nur ein Meisterkurs in Teilzeit infrage. Auf der Suche nach möglichen Anbietern stieß Tom Niedner auf die Bildungsfabrik und vereinbarte aufgrund der vielen positiven Bewertungen ein unverbindliches Erstgespräch. "Tom wusste, dass er sich allein nur sehr schwer zum Lernen motivieren kann und den Austausch mit anderen Schülern braucht", berichtet Stephan Rodig. "Gleichzeitig wollte er aber auch von den vielen Vorteilen einer Online-Fortbildung profitieren. So merkte er schnell, dass er bei uns genau richtig ist."Dank eines flexiblen Zeitmodells mit Selbstlernmodulen und der Möglichkeit, alle Unterrichtseinheiten ortsunabhängig zu absolvieren, konnte Tom Niedner seinem Hauptjob trotz des Schichtsystems in Vollzeit weiter nachgehen. "Vor allem bei Schichtarbeitern kommt es häufig vor, dass Schüler mal eine Unterrichtseinheit verpassen", verrät Sebastian Jund. "Sie erhalten dann von uns eine Aufzeichnung, um die Inhalte flexibel nachholen zu können." Parallel dazu stehen den Meisterschülern ein täglicher WhatsApp-Support und eine eigene Bildungsfabrik-App zur Verfügung. Um jeden Schüler optimal auf die bevorstehende Prüfung vorzubereiten, werden außerdem Eins-zu-eins-Calls mit den Trainern angeboten.Mit der Bildungsfabrik zum besten Abschluss als IndustriemeisterWährend ihm technische Themen keine Schwierigkeiten bereiteten, fiel Tom Niedner das Lernen in anderen Bereichen nicht so leicht. Die zum Angebot der Bildungsfabrik zählende Nachhilfe musste er jedoch nicht in Anspruch nehmen. Durch die aktive Teilnahme am Unterricht und das gemeinsame Lernen mit anderen Meisterschülern konnte er sich alle Lerninhalte erfolgreich aneignen. Besonders wusste er dabei das angenehme und kollegiale Miteinander mit den Mitschülern, aber auch mit den Trainern zu schätzen. Schließlich begegnet man sich bei der Bildungsfabrik immer auf Augenhöhe: So erwartet die Schüler nicht nur ein konstruktiver Umgang miteinander, sondern auch ein hohes Maß an Wertschätzung.Nach nur einem Jahr schloss Tom Niedner seine Fortbildung zum Industriemeister im Bereich Elektrotechnik erfolgreich ab - und das sogar mit Bestenehrung. Neben seinem fundierten Vorwissen haben vor allem die qualifizierten Trainer, die auch mal mentale Unterstützung geleistet haben, zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen. Aufgrund der positiven Erfahrung, die Tom Niedner mit der Bildungsfabrik gemacht hat, empfiehlt er die digitale Meisterschule uneingeschränkt an jeden weiter, der von den Vorteilen einer Online-Fortbildung profitieren will. Gleichzeitig betont er aber auch, dass gute Leistungen untrennbar mit Engagement und aktiver Unterrichtsbeteiligung verbunden sind. Doch er ist sich sicher: Wer es wirklich will, wird es auch schaffen - vor allem mit der Bildungsfabrik.Sie suchen nach einer Ausbildung zum Industriemeister, die zeitlich und örtlich flexibel bleibt und Ihnen Ihr eigenes Lerntempo erlaubt? Dann melden Sie sich jetzt bei Stephan Rodig und Sebastian Jund von der Bildungsfabrik (https://bildungsfabrik-online.de/) und buchen Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHStephan Rodig, Sebastian JundE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWebseite: https://bildungsfabrik-online.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/5922542