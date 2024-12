Tron erreicht neues Allzeithoch - Jetzt noch in den TRX-Token investieren?

Zum ersten Mal seit 2018 konnte die Kryptowährung Tron in den heutigen Mittagsstunden ein neues Allzeithoch erreichen und damit die Krypto-Welt in Aufruhr versetzen. Das Tron-Netzwerk wurde von Just Sun bereits im September 2014 auf den Markt gebracht und konnte in den letzten Jahren langsame, aber stetige Erfolge feiern. Bisher lag das Allzeithoch allerdings bei einem Wert von 0,2244 US-Dollar und wurde im Januar 2018 erreicht.

Viele Anleger stellen sich jetzt die Frage, ob es sich trotz des neuen ATH immer noch lohnen könnte, in den TRX-Token zu investieren oder ob der Kurs erst einmal wieder fallen wird. Wir verraten, welche Möglichkeiten realistisch sind.

Was steckt hinter dem neuen TRX-Allzeithoch?

Gegründet wurde das Tron-Netzwerk als Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) sowie für die Nutzung von Smart Contracts. Gründer Justin Sun setzt einen großen Wert auf die Dezentralisierung seiner Kryptowährung und konnte in den letzten Monaten davon profitieren, dass die Nachfrage nach DeFi-Diensten und Blockchain-Anbietern für dApps stark angestiegen ist.

Immer mehr DeFi-Projekte haben in den vergangenen Jahren auf das TRX-Netzwerk gesetzt, wodurch die Blockchain selbst immer mehr Nutzer verzeichnen konnte. Hinzu kommt die Tatsache, dass die aktuell positive Marktstimmung in der Krypto-Welt nach dem Wahlsieg von Donald Trump den TRX-Token ebenfalls merklich beflügeln konnte und eine bereits vorhandene Rallye noch verstärkte.

Der Tron (TRX) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

In der vergangenen Woche konnte der Tron Kurs um 26,81 Prozent zulegen (siehe Bild oben), was zu einem neuen Allzeithoch bei einem TRX-Wert von 0,24 US-Dollar in den heutigen Mittagsstunden geführt hat. Auch die Marktkapitalisierung der Kryptowährung erreichte jetzt einen neuen Spitzenwert von über 20,72 Milliarden US-Dollar und übertraf das bisherige Allzeithoch um 5 Milliarden US-Dollar.

Doch lohnt es sich auch jetzt noch, in den TRX-Token zu investieren? Für ein langfristiges Wachstum sprechen neue strategische Partnerschaften, ein aktives Ökosystem sowie die Möglichkeit, dass die positive Stimmung am Krypto-Markt weiterhin anhalten und Tron noch länger pushen könnte. Allerdings sollten kurzfristig orientierte Anleger darauf achten, dass ein neues Allzeithoch häufig erste Liquidierung von Investoren nach sich zieht, die Gewinne aus ihren TRX-Anlagen erhalten möchten.

Es könnte sich also gerade in den kommenden Tagen und Wochen lohnen, auf jüngere Kryptowährungen zurückzugreifen und zum Beispiel in Presale-Projekte zu investieren. Gerade der Meme-Coin-Markt ist im Jahr 2024 besonders stark repräsentiert und konnte viele spannende Projekte herausbringen. Auch neue Angebote wie Flockerz (FLOCK) gelten als Überraschungserfolge und überzeugen mit innovativen Ideen.

Community im Fokus: FlockTopia bietet Flockerz-Anlegern ein Mitspracherecht

Das Besondere an Flockerz ist nicht nur das umfassende DAO-System (Decentralized Autonomous Organization), sondern über dieses "FlockTopia" erhalten Plattformnutzer sogar die Möglichkeit, Belohnungen beim Abstimmen zu erhalten. Über das spezielle Vote-to-Earn-Konzept (VTE) werden Nutzer nämlich genau dafür belohnt: Das DAO-System lässt über Aspekte wie neue Features, Marketing-Strategien, die Projektentwicklung oder Token-Verbrennungen abstimmen. Wer an diesen Abstimmungen teilnimmt, erhält eine gewisse Menge an FLOCK-Token zur Belohnung.

Dieses System soll dabei helfen, die Dezentralisierung von Flockerz zu fördern und gleichzeitig die Community an das Projekt zu binden.

Wer frühzeitig in FLOCK-Token investiert, kann diese noch im derzeit laufenden Presale in ein erstes Staking-Programm anlegen und dadurch direkt ein passives Einkommen erzielen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 567 Prozent, was ein starker Anreiz für viele Anleger ist. So wurden mittlerweile über 4,2 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, wobei ein Großteil dieses Kapitals bereits im Staking-Programm festgesetzt ist.

Wer noch heute selbst Flockerz Coins erwerben möchte, kann diese ganz einfach mit jeder gängigen Kreditkarte kaufen. Darüber hinaus ist es möglich, auch ETH, USDT oder BNB einzusetzen. Doch Achtung: Wer FLOCK-Token mit BNB erwirbt, kann zumindest derzeit nicht am Presale-Staking teilnehmen.

