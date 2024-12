Unglaubliche Altcoin Saison - IOTA +45%, XRP +20%, Hedera +49%

Der Kryptomarkt dreht wieder richtig auf, und die Altcoin-Saison zeigt, was in ihr steckt. IOTA, XRP und Hedera (HBAR) gehören zu den großen Gewinnern der letzten Tage und sorgen mit beeindruckenden Kursgewinnen für Schlagzeilen. Während Bitcoin etwas an Schwung verliert, übernehmen die Altcoins das Ruder und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

IOTA: Vom Upgrade zum Höhenflug

IOTA ist der unangefochtene Spitzenreiter. Mit einem Plus von 45 Prozent in den letzten 24 Stunden hat sich der Token auf ein Sechsmonatshoch von 0,504 US-Dollar katapultiert. Der Grund? Die Abstimmung für das Rebased-Upgrade läuft.

Dieses Update bringt massive Änderungen mit sich: von Staking-Belohnungen über niedrigere Transaktionskosten bis hin zur vollständigen Dezentralisierung. Die Begeisterung ist spürbar, und auch das Handelsvolumen hat sich mit 83 Prozent Zuwachs deutlich erhöht.

Technisch sieht es für IOTA ebenfalls gut aus. Der Token hat eine wichtige Widerstandsmarke bei 0,40 US-Dollar durchbrochen und bildet aktuell einen "goldenen Kreuz"-Indikator. Analysten sehen kurzfristig sogar Potenzial für einen Anstieg auf 0,70 US-Dollar. Trotzdem könnte eine Korrektur auf 0,30 US-Dollar folgen, bevor der nächste Schritt nach oben kommt.

XRP: Zurück auf Platz drei

XRP macht sich wieder einen Namen. Mit einem Zuwachs von 20 Prozent hat sich der Token die Position als drittgrößte Kryptowährung zurückgeholt. Das Handelsvolumen steigt, und auch die Netzwerkaktivität zeigt nach oben. Am Sonntag wurden über 22.000 neue Wallets erstellt - ein starkes Zeichen für das wachsende Interesse an XRP.

RUMOR



BLACKROCK IS PLANNING TO

FILE FOR $XRP SPOT ETF SOON. pic.twitter.com/Bh7EtiewrL - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) December 3, 2024

Besonders auffällig ist die Rolle institutioneller Investoren. Auf Coinbase sorgen große Wale für zusätzlichen Kaufdruck, während die koreanische Börse Upbit konstante Handelsvolumina beisteuert. Analysten glauben, dass XRP langfristig profitieren könnte, auch wenn ein neues Allzeithoch wohl erst im nächsten Jahr zu erwarten ist.

Hedera: Bullisches Signal sorgt für Euphorie

Hedera zeigt, wie stark technische Signale den Markt beeinflussen können. Der Token ist in den letzten 24 Stunden um 49 Prozent gestiegen und hat damit ein neues Jahreshoch erreicht. Ein "goldenes Kreuz", bei dem der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA nach oben durchbricht, gilt als klares Kaufsignal.

HBAR mit extrem bullsichen MACD, Quelle: www.tradingview.com

Mit einem Kurs von 0,259 US-Dollar nähert sich Hedera der nächsten wichtigen Marke bei 0,37 US-Dollar. Sollte diese durchbrochen werden, könnten weitere Gewinne folgen.

Neben technischen Faktoren profitiert Hedera von einer wachsenden Nutzerbasis. Neue Partnerschaften und Anwendungen im Netzwerk treiben die Nachfrage nach HBAR weiter an. Auch das Governing Council des Projekts wächst, was zusätzliche Stabilität bringt.

Altcoins übernehmen die Bühne

Die aktuelle Altcoin-Saison beweist, dass nicht nur Bitcoin das Krypto-Geschehen dominieren kann. Mit beeindruckenden Kursgewinnen und starken fundamentalen Entwicklungen rücken Projekte wie IOTA, XRP und Hedera ins Rampenlicht.

