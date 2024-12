Krypto-Analyst prognostiziert: XRP-Rallye vorbei, Wette auf Ripple-Crash

Nach einem Kursplus von rund 400 Prozent im vergangenen Monat dürften sich zahlreiche XRP-Halter über wachsende Bestände freuen. Dennoch steigt mit fortschreitender Rallye natürlich auch das Risiko von Gewinnmitnahmen. Die XRP-Rallye könnte vorbei sein, ein führender Trader spekuliert jetzt auf einen fallenden Ripple-Kurs.

Der hiesige Analyst verweist in einem neuen Beitrag auf X auf eine neue Korrektur bei XRP nach einer starken Kursrallye. Dieser sieht den Coin als überkauft an, was auf eine mögliche Überhitzung im Markt hindeutet. Mit einem Short-Trade in Höhe von 250.000 US-Dollar setzt er darauf, dass der Kurs von XRP fallen wird. Die Liquidationsschwelle liegt bei 3,10 US-Dollar, was sein maximales Verlustrisiko begrenzt. Sollte sein Ziel erreicht werden, könnte der Trade einen Gewinn von 5 Millionen US-Dollar einbringen. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass der Aufwärtstrend an Schwung verliert und eine Korrektur folgt - eine naheliegende, aber auch spekulative Wette, wenn man die Leidenschaft der Ripple-Community und das Momentum berücksichtigt.

Ferner zeigt auch der RSI mittlerweile einen stark überkauften Zustand. So wirkt XRP auf Tagesbasis überkauft. Dieser Indikator untermauert das obige Setup.

Eine neue Analyse von Santiment hebt derweil hervor, dass XRP und Cardano trotz starker 30-Tage-Performance weiter Aufwärtspotenzial besitzen könnten. Denn zuletzt sank die Euphorie unter Einzelhändlern trotz massiver Rallye spürbar. Dies deutet auf eine Abkühlung hin - eine durchaus gesunde Entwicklung laut Experten. Der Fokus der Analyse liegt auf dem Sentiment der breiten Anlegermasse, das oft als Kontraindikator fungiert. Die rückläufige FOMO signalisiert, dass weniger spekulative Übertreibungen vorliegen, wodurch eine stabilere Basis für nachhaltige Kursgewinne entsteht. ADA und XRP gelten nach diesen Kriterien nicht als überhitzt, was den Weg für eine Fortsetzung der Rallye ebnen könnte.

Ripple Alternative: Flockerz startet dezentralen Vote-to-Earn Meme-Coin

Während das Chance-Risiko-Verhältnis bei XRP schlechter wird, setzen Anleger weiter auf kleinere Altcoins, die eine größere Upside bieten. So könnte Flockerz eine spannende Alternative sein. Denn das Projekt ist deutlich dezentraler als XRP konzipiert und strahlt Momentum aus. Derweil gibt es bei Flockerz eben noch eine günstige Bewertung im Vorverkauf.

Flockerz ist ein neues Projekt, das durch innovative Ansätze und dezentrale Strukturen überzeugen möchte. Besonders für Anleger, die hohe Renditen in einem dynamischen Umfeld suchen, bietet Flockerz eine Option. Das Projekt kombiniert niedrige Marktkapitalisierung mit einem einzigartigen "Vote-to-Earn"-Modell, das finanzielle Anreize mit aktiver Mitgestaltung verbindet. Nutzer können durch ihre Teilnahme an Abstimmungen Belohnungen erhalten, was die Transparenz und das Gemeinschaftsgefühl im Ökosystem stärkt. Diese Kombination hat dazu geführt, dass der Presale bereits über 4 Millionen US-Dollar generieren konnte.

Zentral für die Konzeption des Projekts ist die DAO "Flocktopia", die den Token-Haltern Mitspracherechte bei strategischen Entscheidungen gibt. Von Marketinginitiativen bis hin zu technischen Weiterentwicklungen - jede Stimme der Community hat Gewicht und kann hier den eigenen Meme-Coin mitgestalten. Um das Engagement der Teilnehmer zu fördern, bietet Flocktopia zusätzliche Anreize in Form von Token-Belohnungen, wodurch eine aktive und wachsende Community aufgebaut wird.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Token-Allokation, die langfristige Stabilität und Wachstum fördern soll. 70 Prozent der Token sind für die Community vorgesehen. Der verbleibende Anteil wird für den Presale, Marketing, Treasury-Reserven und Börsenliquidität genutzt.

Für Investoren bietet der Presale im Dezember attraktive Konditionen, darunter eine Staking-Rendite von über 550 Prozent APY. Der Einstieg ist über ETH, USDT, BNB oder Kreditkarten möglich, was eine breite Zugänglichkeit garantiert.

