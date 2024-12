EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Personalie

Eckert & Ziegler: Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



03.12.2024 / 14:29 CET/CEST

Berlin, 3. Dezember 2024. Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler SE hat Dr. Gunnar Mann (57) mit Wirkung zum 1.1.2025 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Er wird die operative Verantwortung für das Segment Medical übernehmen.



Der promovierte Physiker kam 1998 zu Eckert & Ziegler und startete zunächst als Entwicklungsleiter. Danach war er als Geschäftsführer in verschiedenen Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler SE tätig und wurde 2011 zum Mitglied der Konzernleitung berufen. Herr Dr. Mann verfügt über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Strahlenphysik, Prozessmanagement sowie der Umsetzung von Investitionsprojekten.



Jutta Ludwig, deren Vorstandsvertrag planmäßig zum 31.12.2024 ausläuft, wechselt zum 1.1.2025 als entsendetes Mitglied in den Aufsichtsrat. Gleichzeitig scheidet Frank Perschmann zum Jahresende aus dem Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler SE aus.



"Dr. Mann kennt Eckert & Ziegler wie nur wenige andere und bringt genau jene Erfahrungen und Kompetenzen mit, die für den Ausbau der Fertigungskapazitäten im wachsenden Segment Medical und die Errichtung von Anlagen für neue Produkte erforderlich sind", erläutert Dr. Andreas Eckert, Aufsichtsratsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Frau Ludwig danke ich im Namen des Aufsichtsrats für ihre Verdienste beim Ausbau unserer Position in China und freue mich, dass ihre Expertise dem Unternehmen erhalten bleibt. Mein Dank gilt ebenso Herrn Perschmann für die langjährige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat sowie seine wertvollen Impulse bei der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns."



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



