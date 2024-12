Düsseldorf (ots) -- Erste öffentliche Förderrunde der TARGOBANK Stiftung erfolgreich abgeschlossen- 59 Anträge von gemeinnützigen Organisationen waren eingegangen- CSR als wichtige Komponente in der Strategie der TARGOBANKBis Mitte September konnten gemeinnützige Organisationen sich bei der TARGOBANK Stiftung um Förderung für ihre Projekte zum Schutz der Biodiversität bewerben. Aus 59 Anträgen haben Jury und Stiftungsvorstand nun sieben Projekte ausgewählt, die mit insgesamt über 142.000 Euro unterstützt werden.Neben dem Stiftungsteam waren in der Jury auch eine externe Expertin und drei Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen der TARGOBANK vertreten, die sich zuvor um die Teilnahme beworben hatten. Die Jury empfahl dem Stiftungsvorstand besonders Projekte zur Renaturierung mit einer langfristigen Wirkung - darunter insbesondere Projekte zum Moorschutz. Darüber hinaus hat sie auf eine große inhaltliche Bandbreite der Projektvorhaben Wert gelegt. Unter den Projekten sind deshalb auch Bildungsprojekte und ein Amphibienschutzprojekt. "Die Vielfalt der eingegangenen Förderanträge hat uns sehr beeindruckt. Schlussendlich haben wir vor allem Projekte bewilligt, die einen besonders nachhaltigen Ansatz verfolgen und einen langfristigen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Biodiversität versprechen," erläutert Lars Goebel, Geschäftsführer der TARGOBANK Stiftung.Die folgenden Vereine erhalten eine Förderung der TARGOBANK Stiftung (in alphabetischer Reihenfolge):- Aktion Fischotterschutz e.V.: Das Moor als Hort der Biodiversität und bedeutender CO2-Speicher (Hankensbüttel, Niedersachsen): Im "Otter-Zentrum" des Vereins kann durch die Förderung eine bestehende Schutzhütte in eine neue Lernstation umgewandelt werden, die die Funktionsweise von Mooren erläutert. Die neue Lernstation umfasst Informationstafeln, Lernspiele und neue Terrarien mit natürlich gestaltetem Innenraum und Tieren aus behördlich registrierten Nachzuchten.- Bergwaldprojekt e.V.: Moorwiedervernässung in der Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz): Zum Schutz und Erhalt der Biodiversität im Mosbrucher Weiher wird 2025 ein dreiwöchiger Arbeitseinsatz mit 60 Freiwilligen stattfinden. Ziel des Projekts ist die Wiedervernässung entwässerter Moorflächen durch minimalinvasive Lösungen im Naturpark Vulkaneifel.- Landliäben e.V.: Neuanlage und Ergänzung von Wildblumenwiesen (Hamm/NRW): Ziel der geplanten Maßnahmen ist die Vernetzung und Vergrößerung von Wildblumenflächen, die Nahrung und Nistmöglichkeiten für Wildbienen und Wildinsekten zur Verfügung stellen. Dabei setzt der Verein nur heimisches Saatgut ein und engagiert sich auch im Rahmen von Infoveranstaltungen für umliegende Kitas, Schulen und eine interessierte Öffentlichkeit.- NABU Landesverband NRW: Kröten für Frösche - Unterstützung von Amphibienschutzmaßnahmen (NRW): Um Amphibien im Frühjahr bei ihrer Wanderung zu den Laichgewässern zu schützen, engagieren sich ehrenamtliche Helfer in ganz NRW in der Aufstellung und Betreuung von Schutzzäunen, der Installation von Fangeimern und der Schaffung und Pflege von Laichgewässern. Dazu werden Materialien wie Warnwesten, Zäune und für Hygienemaßnahmen benötigt. Im Rahmen dieser Aktionen führt der NABU auch Bildungsveranstaltungen für Kindergruppen und Schulen durch.- Polizeisportverein Münster e.V.: Entkusselung von Naturschutzgebietsflächen im Nordkreis Borken (NRW): In zwei Naturschutzgebieten im Kreis Borken sollen die lebensraumtypischen Bedingungen erhalten, verbessert und wiederhergestellt werden. Durch die Förderung können die Aufwandsentschädigungen für die Helfer*innen finanziert werden, die im Rahmen des Projekts händisch verdrängende Gehölze aus den empfindlichen Gebieten entfernen.- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung: Wissenschaft und Gesellschaft - ein Teilprojekt von WildLIVE! (Hessen): Das Projekt "WildLIVE!" ist eine Citizen-Science-Initiative, um mit Hilfe von KI die biologische Vielfalt in wichtigen Regionen über lange Zeiträume zu erfassen und zu beobachten. Bürger*innen und Schüler*innen unterstützen im Rahmen des Projektes dabei, Kameraaufzeichnungen zu klassifizieren.- Stiftung Biosphäre Schaalsee: Renaturierung Schönwolder Moor (Mecklenburg-Vorpommern): Um das kurz vor der Austrocknung stehende Moor in Mecklenburg-Vorpommern zu renaturieren, sind umfangreiche Maßnahmen geplant. Dazu gehören unter anderem das Schließen von Gräben, das Anlegen von Kleingewässern und das Pflanzen von Hochmoor-Vegetation.Über die TARGOBANK StiftungDie TARGOBANK Stiftung wurde im Jahr 1986 gegründet. Viele Jahre setzte sie sich dafür ein, das Verständnis der Menschen in Deutschland für ökonomische Zusammenhänge und finanzielle Grundlagen zu verbessern. Im Jahr 2020 wurde der Stiftungszweck entscheidend erweitert, um globale Herausforderungen wie Klima- und Gesundheitsschutz einzuschließen. Mit der Förderung nachhaltiger Entwicklungschancen für alle Menschen folgt die TARGOBANK Stiftung damit auch dem Stiftungszweck der Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Im Rahmen der Gesellschaftlichen Dividende, die jedes Jahr 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses der Crédit Mutuel Alliance Fédérale Gruppe für die Finanzierung von Projekten zur ökologischen und solidarischen Wende mobilisiert, hat die TARGOBANK AG das Kapital der TARGOBANK Stiftung Ende 2023 von 1,5 Mio. Euro auf 10. Mio. Euro aufgestockt. Seit diesem Jahr ruft die TARGOBANK Stiftung jährlich ein bis zwei Förderrunden zu wechselnden Themenschwerpunkten aus. Gemeinnützige Einrichtungen können sich innerhalb dieser Förderrunden um finanzielle Mittel für ihre Projekte bewerben. Aktuelle Informationen finden Sie immer auf der Website der Stiftung (https://www.targobank.de/de/lp/stiftung.html).Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.200 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.300 Filialen, die über 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 auf 62,4 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,5 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr