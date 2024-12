Hamburg (ots) -"Diese Sendung macht deutlich, wie sehr die Menschen die Frage nach Krieg und Frieden derzeit beschäftigt", so Ingo Zamperoni, Moderator des Debattenformates "Die 100 - Was Deutschland bewegt". "Frieden ist plötzlich nicht mehr so selbstverständlich wie noch vor ein paar Jahren. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Sicherheit. Bei einigen wecken die Bilder aus der Ukraine Erinnerungen an Kriegserlebnisse der eigenen Familie. Viele ringen um die richtige Antwort auf eine veränderte Weltlage. Selten war eine Sendung von 'Die 100' so emotional wie diese." NDR Fernsehen und WDR Fernsehen zeigen "Die 100 - Was Deutschland bewegt" am Mittwoch, 4. Dezember, um 22.00 Uhr. Zeitgleich läuft sie in der ARD Mediathek, dort ist "Die 100" auch weiterhin zu sehen.Zum Format: 100 Menschen, eine Frage, zwei Antworten. In "Die 100 - Was Deutschland bewegt" beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung - und das auch visuell: Zwei Journalist*innen, in dieser Ausgabe sind das Anna Planken und Till Nassif, tragen jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vor. Die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen mit ihren Füßen ab. Welche Argumente können die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und welche nicht? Wer bewegt sich im Studio auf welche Seite und warum? Moderator Ingo Zamperoni fragt im Anschluss an die Abstimmung genau nach. Auch das Publikum zu Hause kann online abstimmen und die Argumente jeweils bewerten."Die 100 - Was Deutschland bewegt" ist eine Gemeinschaftsproduktion von NDR und WDR.Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen und WDR FernsehenPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5922601