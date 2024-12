Meilenstein!: Lake Victoria Gold - 7.000 Unzen Gold finanzieren Bau der Imwelo-Mine!

Anzeige / Werbung

Jetzt ist der Weg zur Goldproduktion frei: Ein kleiner Teil der zukünftigen Produktion wird verkauft und deckt die Kosten des Minenbaus ab!

Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K) beabsichtigt, die erforderlichen Investitionsausgaben von rund 12 Mio. USD für die Inbetriebnahme der Imwelo-Mine in Tansania vollständig durch die Lieferung von 7.000 Unzen physischem Gold aus der künftigen Goldproduktion zu finanzieren. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurde bereits am 30. November 2024 ein unverbindliches Term Sheet mit Monetary Metals & Co. für eine so genannte Prepaid-Forward-Vereinbarung (die "PPF") unterzeichnet.

Die nicht verwässernde Finanzierung ist so strukturiert, dass sie die wesentlichen Ressourcen für die Inbetriebnahme und Erschließung der Mine sichert und die Rückzahlung an den Cashflow und die Goldproduktionspläne anpasst. Die genaue Höhe der verfügbaren Darlehenssumme wird vom Goldpreis zum Zeitpunkt des finalen Closings abhängen, das - nach erfolgreicher Due Diligence - für das kommende Frühjahr erwartet wird. Die genaue Darlehenssumme bei 7.000 Unzen ist abhängig vom Goldpreis: Bewegt sich der Goldpreis nach oben oder nach unten, beträgt der Effekt pro 100 USD bei 7.000 Unzen einem Betrag von 700.000 USD. Beim aktuellen Goldpreis von 2.640 USD läge die Höhe des Vorwärtsdarlehens bei 18,4 Mio. USD.

Marc Cernovitch, President & CEO von Lake Victoria Gold Ltd, kommentierte: "Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Lake Victoria Gold dar. Mit der nicht verwässernden Struktur des PPF und der Abnahmevereinbarung können wir die für den Bau der Imwelo-Mine erforderlichen Investitionsausgaben vollständig finanzieren. Diese Finanzierung sichert die wesentlichen Ressourcen für die Inbetriebnahme und Erschließung der Mine und passt die Rückzahlung an unseren Cashflow und unsere Goldproduktionspläne an."

Simon Benstead, Executive Chairman & CFO bei Lake Victoria Gold, fügte hinzu: "Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit unseren Stakeholdern zu teilen, die geduldig auf die Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz und unseren Finanzierungsplan für den Bau gewartet haben. Nach Abschluss dieser Prepaid-Forward-Fazilität (PPF) und zusammen mit unseren bereits gesicherten Finanzierungszusagen wird LVG einen klaren, vollständig finanzierten Weg zur Produktion mit einem beträchtlichen prognostizierten Cashflow haben. Mit unserer kürzlich verlängerten 10-Jahres-Bergbaulizenz ist LVG gut positioniert, um eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu erzielen."

Das PPF umfasst einen Terminkauf von 7.000 Unzen Gold zur Unterstützung der Inbetriebnahme und der laufenden Erschließung der Imwelo-Mine in Tansania. Darüber hinaus hat Monetary Metals Anspruch auf eine Abnahme von 100 % der genehmigten Exportproduktion von LVG, bis zu 100.000 Feinunzen, mit einem Rabatt von 2,0 % auf den Marktpreis. Die vollständigen und endgültigen Bedingungen werden in einer endgültigen PPF-Vereinbarung festgelegt, die den üblichen Bedingungen unterliegt, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die "TSX-V"), des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und der behördlichen Genehmigungen.

Im Rahmen des PPF wird Monetary Metals Gold von LVG zu einem vorab festgelegten Preisnachlass erwerben, der auf 99,70 % des London PM Fix-Preises am Tag der Lieferung festgelegt wurde. LVG hat auch einem vierteljährlichen Cash-Sweep-Mechanismus zugestimmt, der es dem Unternehmen ermöglicht, den positiven Cashflow aus dem Projekt zur Anpassung künftiger Lieferverpflichtungen zu verwenden. Als Teil der Gegenleistung für die Vorfinanzierung und vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX-V wird das Unternehmen 2.500.000 Bonus-Aktienkaufwarrants (die "Warrants") ausgeben. Jeder Warrant berechtigt Monetary Metals zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (die "Warrant-Aktien") zu einem Ausübungspreis, der auf den Marktpreis festgelegt wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX-V, für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Darlehensausgabe.

Fazit: Lake Victoria Gold trifft mit der Idee zu einer goldbasierten Finanzierung seines Imwelo Projekts einen Nerv bei Goldinvestoren. Man fragt sich, warum nicht viel mehr angehende Goldproduzenten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Das mag wohl daran liegen, dass der Kapitalbedarf für ein neues Goldprojekt in der Regel wesentlich höher ist. Genau hier liegt der Vorteil des Imwelo Projekts. Die erwarteten Investitionskosten von rund 12 Mio. USD sind vergleichsweise überschaubar und der Produktionsstart liegt voraussichtlich nur etwa ein Jahr entfernt. Genau aus diesen Gründen eignet sich das Projekt für ein Gold-Vorwärtsdarlehen. Der entscheidende Meilenstein, der die Vereinbarung mit Monetary Metals wohl überhaupt möglich gemacht hat, war sicher die vor Kurzem erfolgte Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz durch den tansanischen Staat. Die Due Diligence ist bereits im vollen Gang: Ein Vertreter von Monetary Metals war bereits in Tansania und hat sich vor Ort von den Gegebenheiten überzeugen können. Es sollte sich positiv auswirken, dass Lake Victoria mit Taifa Mining den größten privaten Dienstleister im tansanischen Bergbau engagieren wird. Taifa Mining arbeitet auch für Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Obendrein ist Taifa Mining als Aktionär an Lake Victoria beteiligt und sollte seine Position in Kürze aufstocken.

