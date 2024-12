Neuer Bericht zeigt, welche Trends 2025 bestimmen werden

NielsenIQ (NIQ), das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, hat kürzlich seinen jährlichen CMO Outlook Report veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die sich verändernden Prioritäten und Herausforderungen von Marketingleitern weltweit. Die diesjährige Ausgabe widmet sich insbesondere der Frage, wie Marketingverantwortliche in ihrer strategischen Planung für 2025 mit Gegen- und Rückenwind umgehen, und untersucht zugleich die Auswirkungen der neuen Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) auf das Marketing.

Der Bericht zeigt, dass Marketingverantwortliche weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken. 78 Prozent gehen davon aus, dass sie in drei Jahren in einer stärkeren Position sein werden. Gleichzeitig zeigt sich ein Wandel in den Marketingzielen. Während mehr als die Hälfte (56 Prozent) das Marketing immer noch als Schlüssel zur Erreichung kurzfristiger Umsatzziele betrachtet (gegenüber 64 Prozent im Jahr 2023), verschiebt sich der Fokus zunehmend hin zum langfristigen Markenaufbau. Auch die Rechtfertigung von Marketinginvestitionen wird differenzierter. Für 60 Prozent der Marketingleiter ist dies aktuell leicht möglich (gegenüber 65 Prozent im Jahr 2023). Gleichzeitig wächst das Vertrauen von CEOs und CFOs in den langfristigen Wert von Markeninvestitionen 44 Prozent im Jahr 2024 gegenüber 41 Prozent im Vorjahr. KI wird als Schlüsselinstrument gesehen, um zentrale Herausforderungen im Marketing zu bewältigen. Sie wird die Art und Weise, wie Marketingspezialisten in einer zunehmend komplexen Landschaft agieren, grundlegend verändern.

Marta Cyhan-Bowles, Chief Communications Officer und Global Head of Marketing COE bei NIQ, kommentiert die Ergebnisse: "Die Zukunft des Marketings wird von KI geprägt sein. Während andere Aspekte der CMO-Strategie 2024 stabil bleiben, treibt Generative AI (GenAI) signifikantes Wachstum und tiefgreifende Veränderungen voran. GenAI wird zu einem Kernelement des Marketinig-Mix, um Wachstum zu beschleunigen. KI kann die Effizienz in allen Bereichen steigern von der Kundeninteraktion über die Ideenfindung und Datenerfassung bis hin zur Analyse und projektübergreifenden Verknüpfung von Erkenntnissen. Sie eröffnet zudem völlig neue, bisher unerschlossene Möglichkeiten."

Die 20 wichtigsten Trends für Marketingentscheidungen im Jahr 2025:

KI wird zunehmend in Marketingfunktionen integriert: Senior Marketers setzen GenAI immer stärker als zentralen Bestandteil ihrer Strategien ein. 72 Prozent nutzen sie für die Erstellung kreativer Inhalte, 67 Prozent für die Messung der Markenwahrnehmung, 65 Prozent für die Mediaplanung und -optimierung und 30 Prozent für die Produktentwicklung. GenAI wird sich künftig in allen Bereichen des Marketings etablieren und dazu beitragen, Kundenerlebnisse gezielt zu verbessern.

Senior Marketers setzen GenAI immer stärker als zentralen Bestandteil ihrer Strategien ein. 72 Prozent nutzen sie für die Erstellung kreativer Inhalte, 67 Prozent für die Messung der Markenwahrnehmung, 65 Prozent für die Mediaplanung und -optimierung und 30 Prozent für die Produktentwicklung. GenAI wird sich künftig in allen Bereichen des Marketings etablieren und dazu beitragen, Kundenerlebnisse gezielt zu verbessern. KI stärkt das Vertrauen in die Datennutzung: Datengestützte Erkenntnisse entwickeln sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Marketingfachleute, und der Einsatz von KI trägt maßgeblich dazu bei, dieses Vertrauen zu festigen. Aktuell verlassen sich 81 Prozent der Marketer auf Daten, um die Performance zu messen, während 60 Prozent der datengesteuerten Unternehmen großes Vertrauen in ihre Analysefähigkeiten haben. Trotz dieses positiven Trends kämpfen 31 Prozent der Marketingverantwortlichen weiterhin mit der Herausforderung, Daten aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen. Dies unterstreicht den wachsenden Bedarf an modernen, KI-gestützten Tools. KI spielt eine zentrale Rolle bei der Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse und bietet innovative Lösungen für eine präzisere, effizientere und kostengünstigere Marketingmessung.

Datengestützte Erkenntnisse entwickeln sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Marketingfachleute, und der Einsatz von KI trägt maßgeblich dazu bei, dieses Vertrauen zu festigen. Aktuell verlassen sich 81 Prozent der Marketer auf Daten, um die Performance zu messen, während 60 Prozent der datengesteuerten Unternehmen großes Vertrauen in ihre Analysefähigkeiten haben. Trotz dieses positiven Trends kämpfen 31 Prozent der Marketingverantwortlichen weiterhin mit der Herausforderung, Daten aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen. Dies unterstreicht den wachsenden Bedarf an modernen, KI-gestützten Tools. KI spielt eine zentrale Rolle bei der Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse und bietet innovative Lösungen für eine präzisere, effizientere und kostengünstigere Marketingmessung. Gestärkte Marketingfunktion: Der CMO Outlook Index, der die zentralen Dimensionen einer marketingorientierten Organisation abbildet, verzeichnete im Jahr 2024 einen leichten Anstieg. Auch die allgemeine "Gesundheit" des Marketings zeigt einen positiven Trend besonders in Europa, wo die Gesamtstimmung um vier Punkte zugenommen hat. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine stärkere Abstimmung mit der Geschäftsführung zurückzuführen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle und treibt sowohl Marketinginnovationen als auch Geschäftsstrategien maßgeblich voran.

Der CMO Outlook Index, der die zentralen Dimensionen einer marketingorientierten Organisation abbildet, verzeichnete im Jahr 2024 einen leichten Anstieg. Auch die allgemeine "Gesundheit" des Marketings zeigt einen positiven Trend besonders in Europa, wo die Gesamtstimmung um vier Punkte zugenommen hat. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine stärkere Abstimmung mit der Geschäftsführung zurückzuführen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle und treibt sowohl Marketinginnovationen als auch Geschäftsstrategien maßgeblich voran. KI als Brücke zwischen Kunden und Unternehmen: Künstliche Intelligenz verbessert das Verständnis von Verbraucherpräferenzen und schließt so die Lücke zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Zudem steigert sie die Effizienz bei der langfristigen, verbraucherorientierten Produktentwicklung. Mit NIQs BASES Ad Explorer können Marketers den Markenwert gezielt stärken und tiefere Einblicke in die Bedürfnisse der Verbraucher gewinnen. Durch den Einsatz von KI lassen sich kreative Erkenntnisse priorisieren, verschiedene Anzeigenvarianten testen und enge Fristen einhalten ohne Kompromisse bei der Qualität

Künstliche Intelligenz verbessert das Verständnis von Verbraucherpräferenzen und schließt so die Lücke zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Zudem steigert sie die Effizienz bei der langfristigen, verbraucherorientierten Produktentwicklung. Mit NIQs BASES Ad Explorer können Marketers den Markenwert gezielt stärken und tiefere Einblicke in die Bedürfnisse der Verbraucher gewinnen. Durch den Einsatz von KI lassen sich kreative Erkenntnisse priorisieren, verschiedene Anzeigenvarianten testen und enge Fristen einhalten ohne Kompromisse bei der Qualität Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg: Marketingfachleute sollten verstärkt auf bereichsübergreifende Kooperation setzen. Sie sprechen die Sprache der CFOs, um Investitionen zu sichern, und arbeiten eng mit CTOs zusammen, um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen. Im kommenden Jahr wird die Zusammenarbeit zwischen Marketing, Datenanalysten und Unternehmensführern weiter intensiviert. Ziel ist es, Datensilos abzubauen und verschiedene Datenquellen zu integrieren, um fundiertere und besser umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Warum diese Trends 2025 wichtig sind

Der CMO Outlook Report unterstreicht den zunehmenden Einfluss von KI in allen Bereichen des Marketings und bietet CMOs wertvolle Unterstützung bei der Planung für 2025. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Prioritäten führender Marketingverantwortlicher und zeigt auf, wie sie KI- und Datentools optimal einsetzen können, um sich in der zunehmend komplexen Marketinglandschaft erfolgreich zurechtzufinden.

Die zentralen Themen des Berichts umfassen:

Marketingprioritäten und -chancen im Jahr 2025

Das Potenzial und die Auswirkungen von KI auf Marketingstrategien

Strategien zur Vertrauensbildung in KI für zukunftsorientiertes Marketing

Laden Sie hier den Bericht "CMO Outlook: How Marketing Leaders Should Be Thinking About AI and Data-Driven Decisioning Heading Into 2025" herunter.

Über den Bericht:

Der NIQ CMO Outlook Report "How Marketing Leaders Should Be Thinking About AI and Data-Driven Decisioning Heading Into 2025" basiert auf einer Umfrage unter fast 600 Marketingleitern in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 50 Millionen US-Dollar oder mehr als 250 Mitarbeitern. Die Umfrage deckt 18 Länder aus den Regionen Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Naher Osten/Afrika und Nordamerika ab. Marketingleiter werden als CMOs oder Brand Heads, Direktoren oder Vizepräsidenten für Marketing, Brand, Marketing Operations oder Customer Experience definiert.

Über NIQ:

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203090854/de/

Contacts:

Sweta Patra

Sweta.patra@nielseniq.com