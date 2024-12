© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | John Marshall Mantel

Der neue Disney-Film Moana ist rekordverdächtig gestartet und sorgt für volle Kinosäle. Das verleiht den lange schwach handelnden Kino-Aktien neuen Auftrieb.Während sich die Aufmerksamkeit von Meme-Tradern im Angesicht der in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen einmal mehr auf GameStop richtet, ist es um den Kinobetreiber AMC Entertainment zuletzt sehr still geworden. Nach der massiven Verwässerung der Aktionärsstruktur in den vergangenen Jahren ist hier kaum noch Potenzial für einen Short-Squeeze vorhanden. Gleichzeitig ist es dem hochverschuldeten Unternehmen gelungen, seine Finanzen so zu restrukturieren, dass der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Von …