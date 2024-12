Bennewitz (ots) -Viele Menschen träumen von finanzieller Freiheit, doch der Weg dorthin wirkt oft unsicher und riskant. Der Forex-Markt bietet potenziell die Möglichkeit, in kurzer Zeit attraktive Renditen zu erzielen, doch häufig scheitern Einsteiger an mangelndem Wissen und überzogenen Erwartungen. Um diese Stolpersteine zu umgehen, hat Rico G. von Löwenstein ein spezielles Trading-Coaching entwickelt, das Laien gezielt den Weg ebnet. Mit solidem Marktverständnis und erprobten Strategien hilft er Interessierten dabei, ihre finanziellen Ziele schneller zu erreichen, ohne auf dem Weg dorthin unnötige Fehler zu begehen. Welche Mythen über den Devisenmarkt im Umlauf sind und warum sie in den meisten Fällen nicht stimmen, verrät der Trading-Experte im Folgenden.In Zeiten, in denen klassische Anlageformen wie Sparbücher oder private Rentenversicherungen meist nur geringe Renditen und starre Laufzeiten bieten, eröffnet der Forex-Markt interessierten Anlegern flexible Chancen auf attraktive Gewinne. Auch bekannt als Devisenmarkt, ist er mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt. Forex-Trading bedeutet, auf Wechselkursbewegungen von Währungspaaren wie Euro/Dollar oder Dollar/Yen zu setzen. Gewinne ergeben sich aus den Preisunterschieden beim Kauf und Verkauf - beeinflusst durch wirtschaftliche Entwicklungen und politische Ereignisse. "Durch seine hohe Liquidität ist der Forex-Markt rund um die Uhr zugänglich", erklärt Rico G. von Löwenstein, Geschäftsführer der von Löwenstein GmbH. "So bietet er Anlegern eine flexible Möglichkeit, ein Zusatzeinkommen zu generieren oder ihre Altersvorsorge zu stärken.""Dennoch halten sich viele Mythen rund um den Forex-Markt hartnäckig", fährt der Trading-Experte fort. "Dabei bietet Forex-Trading gerade für Einsteiger und Kleinanleger spannende Chancen, ein finanzielles Polster aufzubauen." Rico G. von Löwenstein ist seit mehr als zwölf Jahren als Trader aktiv - und kennt die Höhen und Tiefen des Marktes daher genau. Auch er startete zunächst als Kleinanleger und musste einige Rückschläge verkraften, bevor er sich dauerhaft am Trading-Markt etablieren konnte. Heute weiß er, worauf es beim Trading ankommt - Erkenntnisse, die er inzwischen in einem speziellen Trading-Coaching an seine Teilnehmer weitergibt. Als Mentor begleitet er sie Schritt für Schritt, bis sie sicher und eigenständig am Trading-Markt agieren können. Die fünf häufigsten Missverständnisse über den Forex-Markt veranschaulicht Rico G. von Löwenstein von der von Löwenstein GmbH im Folgenden.Mythos 1: Der Forex-Markt ist nur für Profis zugänglichEin weitverbreiteter Irrglaube ist, dass der Forex-Markt ausschließlich für Banken, erfahrene Trader und Großanleger zugänglich ist. Die Realität sieht jedoch anders aus: Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Online-Plattformen und mobile Trading-Apps etabliert, die es auch Kleinanlegern ermöglichen, direkt in den Devisenhandel einzusteigen. Schon mit geringen Kapitalbeträgen können Anfänger auf Wechselkursbewegungen setzen, was den Devisenmarkt auch für Anleger ohne großes Vermögen attraktiv macht. Mit der richtigen Vorbereitung, so zum Beispiel im Rahmen einer gezielten Forex-Ausbildung, können sich Interessierte gezielt darauf vorbereiten, am Forex-Markt eine rentable Einnahmequelle aufzubauen. Der Devisenmarkt ist somit längst kein exklusiver Bereich für Großanleger mehr, sondern eröffnet auch Kleinanlegern vielfältige Chancen.Mythos 2: Forex-Trading führt schnell zu VerlustenWie bei jeder Form der Kapitalanlage sind auch beim Forex-Trading Risiken nicht auszuschließen. Mit einem durchdachten Risikomanagement lässt sich das Verlustrisiko jedoch erheblich reduzieren. Klare Ziele helfen Tradern dabei, Risiken und Verluste zu kontrollieren. Durch die Nutzung von Stop-Loss-Orders behalten sie ihre Positionen besser im Blick und können sich so gegen plötzliche Kursverluste absichern. Besonders im Vergleich zu traditionellen Anlageformen wie Festgeldkonten oder Lebensversicherungen, die oft wenig Flexibilität und niedrige Renditen bieten, punktet Forex-Trading durch seine Liquidität und Anpassungsfähigkeit, die es zu einer interessanten Möglichkeit zur Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit machen. Voraussetzung ist, dass sich Einsteiger sicher in den Trading-Markt einarbeiten.Mythos 3: Man braucht viel Kapital, um im Forex-Trading erfolgreich zu seinEs wird oft angenommen, dass hohe Summen erforderlich seien, um im Forex-Handel erfolgreich zu sein. Tatsächlich können Trader durch die Hebelwirkung jedoch auch mit kleineren Beträgen große Positionen handeln und von Kursbewegungen profitieren. Das macht den Forex-Markt besonders für Kleinanleger attraktiv, die mit geringem Kapital flexibel investieren möchten. Gerade für Menschen, die eine Ergänzung zur Rente oder ein Nebeneinkommen im Ruhestand suchen, eröffnet der Forex-Markt spannende Möglichkeiten. Wichtig: Die Hebelwirkung erhöht das Potenzial, erfordert jedoch auch ein gutes Risikomanagement - eine wertvolle Fähigkeit, die zum Beispiel in entsprechenden Forex-Coachings wie dem Trading-Coaching von Rico G. von Löwenstein vermittelt wird.Mythos 4: Forex-Trading erfordert eine ständige BildschirmpräsenzDer Gedanke, den ganzen Tag vor dem Computer verbringen zu müssen, um jede Kursbewegung zu überwachen, hält viele Interessierte davon ab, in den Devisenhandel einzusteigen. Tatsächlich jedoch ist der Forex-Markt so flexibel, dass Trader nicht zwangsläufig dauerhaft im Einsatz sein müssen. Strategien wie das Swing-Trading, bei dem Positionen über Tage gehalten werden, ermöglichen es, weniger zeitintensiv am Trading-Markt teilzunehmen. Dadurch bleibt Forex-Trading auch für Personen mit einem anspruchsvollen Alltag realisierbar.Mythos 5: Der Forex-Markt ist nur für Spekulanten geeignetDer Forex-Markt wird oft als spekulativer Markt dargestellt, der nur für erfahrene Anleger geeignet ist. Tatsächlich aber folgen die Wechselkurse klaren wirtschaftlichen Einflüssen wie Zinsänderungen, geopolitischen Ereignissen oder Konjunkturdaten, die auch von Einsteigern problemlos analysiert und genutzt werden können. Eine fundierte Forex-Ausbildung vermittelt Laien alles, was sie wissen müssen, um den Markt analysieren und fundierte Entscheidungen treffen zu können.FazitAlles in allem bietet der Forex-Markt Kleinanlegern durch seine Flexibilität und Liquidität bedeutende Chancen zur selbstbestimmten Vermögensbildung. Insbesondere für Menschen, die sich eine sichere Zusatzrente oder ein lukratives Nebeneinkommen wünschen, stellt Forex-Trading eine attraktive Alternative zu traditionellen Vorsorgemodellen dar. 