Von wegen Urlaub. Eigentlich wollte Kriminalkommissar Sörensen weg aus Nordfriesland und nach Österreich. Aber in Hamburg ist Schluss.Mit "Sörensen macht Urlaub" veröffentlicht Deutschlandfunk Kultur das fünfte Hörspiel der preisgekrönten Krimi-Reihe um Kommissar Sörensen, die Sven Stricker geschrieben und inszeniert hat. Schauspieler Bjarne Mädel spielt den Ermittler mit der Angststörung. Die ersten Fälle haben Bjarne Mädel und Sven Stricker als TV-Krimis adaptiert und wurden dafür von Publikum und Kritik gefeiert.Im fünften Fall "Sörensen macht Urlaub" schafft es der Kriminalkommissar gerade mal bis Hamburg, wo er bei seiner Ex-Frau Nele und der gemeinsamen Tochter Lotta übernachtet. Dort trifft Sörensen auf die geheimnisvolle Aileen, genannt Achim. Leidet die junge Frau unter Verfolgungswahn oder wird sie tatsächlich von Männern mit Kapuzenpulli und Schal verfolgt, wie sie behauptet? Sörensen geht der Spur widerwillig nach und findet sich in einem neuen Kriminalfall wieder.Zu Hause in Katenbüll ermittelt Kollegin Jennifer mit KHK Mommsen, der arroganten Urlaubsvertretung von Sörensen, ebenfalls in einem neuen Fall: Siemen Niehus, ein junger Mann aus der Gegend, wird mit einem Strick um den Hals in einer Autowerkstatt aufgefunden.Als Aileen alias Achim plötzlich verschwindet und die Mutter des toten Siemen Niehus verhaftet wird, ahnen Sörensen und Jennifer noch nicht, wie eng beide Fälle miteinander zusammenhängen.Sendedaten:"Sörensen macht Urlaub" besteht aus zwei Teilen. Beide sind abrufbar ab 16. Dezember, 22.03 Uhr in der Deutschlandfunk App, im Podcast Krimi Hörspiel und auf hoerspielundfeature.de.Deutschlandfunk Kultur sendet Teil 1 am Montag, den 16. Dezember, um 22.03 Uhr. Teil 2 folgt am Montag, 23. Dezember, um 22.03 Uhr.