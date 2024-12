Nach einer verkürzten US-Handelswoche starten die wichtigsten Indizes in der ersten Dezemberwoche weiter durch. Besonders stark zeigte sich der Tech-Sektor, der durch den Nasdaq100-Index repräsentiert wird. Der Kursaufschlag lag bei 1,1 Prozent und zugleich wurde ein neues Rekordhoch erreicht. In diesem freundlichen Umfeld sackten die Palantir-Papiere allerdings leicht ab. Doch Anleger können unbesorgt sein, denn in diesem Bereich liegt laut Experten der Bank of America weiteres Potenzial.Der Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...