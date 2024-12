Frankfurt am Main (ots) -- Aida Welker startet am 01.05.2025 als Markt-Geschäftsführerin- Planmäßiger Übergang vom in den Ruhestand ausscheidenden derzeitigen Geschäftsführer Andreas Ufer- Vertragsverlängerung für Dr. Velibor MarjanovicDie KfW als Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der KfW IPEX-Bank bestellen Aida Welker als Nachfolgerin für den planmäßig zum Ende April 2025 in den Ruhestand tretenden Geschäftsführer Andreas Ufer zum 1. Mai 2025 in die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Aida Welker wird von ihrem Vorgänger die Zuständigkeiten für die Bereiche Mobility, Infrastructure, Syndizierung & Treasury sowie KfW IPEX-Bank Asia Ltd. übernehmen.Derzeit ist Aida Welker Global Head of Infrastructure in der KfW IPEX-Bank und verantwortet eine der vier Marktsparten der Bank. Dies beinhaltet das Management des umfangreichen Infrastruktur-Portfolios (rd. 18 Mrd. EUR) sowie die Akquisition und Strukturierung des Neugeschäfts. Zuvor war sie in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb der KfW Bankengruppe tätig. Unter anderem war sie Abteilungsleiterin der Strategie, Unternehmenssteuerung und Kommunikation und verantwortete u.a. die Projektleitung eines zentralen Strategieprojektes zur Neuaufstellung der Bank. Davor war sie als Abteilungsleiterin im Kreditrisikomanagement der KfW IPEX-Bank tätig. Aida Welker hat langjährige Erfahrungen im internationalen Export- und Projektfinanzierungsgeschäft und verfügt über ein tiefes Verständnis des Geschäftsmodells, der Produkte und der relevanten Märkte der KfW IPEX-Bank.Gleichzeitig haben die KfW und der Aufsichtsrat der KfW IPEX-Bank den Vertrag von Dr. Velibor Marjanovic um weitere fünf Jahre verlängert. Velibor Marjanovic verantwortet bereits seit 1. Mai 2022 die Bereiche Industries and Commerce, Energy, Strukturierungsberatung, Business Ability, Eigenkapital-Portfolio sowie die Niederlassung London in der KfW IPEX-Bank Geschäftsführung.Christiane Laibach, Aufsichtsratsvorsitzende und zuständige KfW-Vorständin erklärt dazu: "Die Aufgabe der KfW IPEX-Bank liegt darin, die Transformationsprozesse ihrer Kunden auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität effektiv zu begleiten und die deutsche und europäische Exportwirtschaft zu unterstützen. Daher freue ich mich, dass wir mit Aida Welker eine sehr erfahrene Bankmanagerin gewonnen haben, die zuletzt und in früheren Stationen ihrer Berufslaufbahn auf der Marktseite sehr erfolgreich in Kundenverantwortung tätig war und zugleich tiefgreifende Erfahrungen im Kreditrisikomanagement sowie der Strategieentwicklung und Steuerung der Bank aufweist," und weiter: "Zugleich freue ich mich, dass mit der Verlängerung von Velibor Marjanovic Kontinuität und Erfahrung in der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank gewährleistet ist."Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Porträtfoto Aida Welker:Ein Foto von Aida Welker für die Berichterstattung kann unter folgendem Link im Bildarchiv der KfW runtergeladen werden: /?doi=kfw-dam-261773 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-261773)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt,Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Armin Kloß,Tel. +49 69 7431 3073E-Mail: armin.kloss@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5922675