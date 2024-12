GCL, die Muttergesellschaft von Rock-it Cargo und Weltmarktführer in Sachen Logistik für Live-Events, meldete heute die Übernahme des Geschäfts von Magusa Global Cargo, einem in Miami ansässigen Anbieter von Speziallogistik und Marktführer unter lateinamerikanischen Künstlern. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die heute Meldung erfolgt zeitgleich mit dem Beginn von THE Conference Live in Lititz, der jährlichen Zusammenkunft von Tournee- und Live-Event-Fachleuten.

Durch die Transaktion kommt das dynamische Magusa-Team (unter der Leitung der beiden Mitbegründer Carlos und Romy Maguina) mit dem ausgedehnten GCL-Netzwerk, das Live-Events und Luxusartikel umspannt, zusammen. Seit fast zwanzig Jahren bietet Magusa spezialisierte Live-Tournee-Dienstleistungen für lateinamerikanische Künstler an, beispielsweise Bad Bunny, Karol G und Maluma. Magusa bietet Spitzenleistungen in mehreren Endmärkten, darunter Sport und Rundfunkausstrahlung, Corporate Events, Fachmessen und Ausstellungen sowie Industrie- und Spezialprojekte. Die in Miami ansässige Firma Magusa verfügt zudem über Niederlassungen in Spanien, Peru und Mexiko.

"Vor einem Jahr bestand unsere strategische Priorität in der Unterstützung von Künstlern in wachstumsstarken Märkten, wie etwa lateinamerikanische Musik", erklärte Daniel Rosenthal, President und CEO von GCL. "Nach Gesprächen mit führenden Promotern und Produktionsmanagern lateinamerikanischer Musik kamen wir sehr schnell zu dem Schluss, dass es keinen besseren Weg gibt, diesen Markt zu fördern, als durch die Partnerschaft mit Carlos, Romy und deren Team. Ich habe mich sehr gefreut, die Maguinas besser kennen zu lernen, und ich habe enormen Respekt für das von ihnen auf die Beine gestellte Geschäft, in dem die Kunden stets an erster Stelle stehen. Zusammen werden wir rund um die Welt außergewöhnliche Erlebnisse schaffen, und zwar sowohl für Live-Veranstaltungen als auch für Luxusartikel."

Der Name Magusa wird im Markt beibehalten und die Maguinas werden das Geschäft auch weiterführen. Romy Maguina äußerte sich zur spannenden Zukunft gemeinsam mit Carlos mit folgenden Worten: "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden weiterhin mit demselben Leistungsniveau zu betreuen, das sie von unserem Team gewöhnt sind und erwarten. Durch die neue Partnerschaft mit GCL erhalten wir neue betriebliche Ressourcen, die unser Angebot stärken und unsere globale Reichweite ausdehnen. Da lateinamerikanische Künstler jetzt längere Strecken zu größeren Veranstaltungsorten reisen, werden die Tourneen immer komplexer. Als Teil von GCL können wir das beste Netzwerk in der Branche in Anspruch nehmen. Mit dieser neuen Partnerschaft wollen wir auch unser Dienstleistungsangebot erweitern, um andere Teile von GCL zu unterstützen, darunter die Marktführer im Transport von Kunstwerken und Luxusfahrzeugen."

Über GCL

GCL (Global Critical Logistics) ist der Marktführer in zwei ausgedehnten Logistik- und Projektmanagementsegmenten auf der ganzen Welt: Live-Events, einschließlich Live-Musik, Sport und Rundfunkübertragung, Film und Fernsehen sowie Erlebnisveranstaltungen und Ausstellungen, und Luxusartikel mit Fokus auf Kunstwerken, Fahrzeugen und Mode. Das Unternehmen begann seine Laufbahn 1978 mit Dienstleistungen für Uriah Heep und Led Zeppelin und betreibt seine Geschäfte unter den Marken Rock-it Cargo, Dietl, CARS, SOS und Dynamic. Das erstklassige Team von GCL bietet maßgeschneiderte globale Logistikleistungen durch lückenlose Services, darunter multimodaler Frachttransport, Veranstaltungslogistikplanung und kundenspezifische Lager- und Vertriebslösungen. Dieses Serviceangebot stützt sich auf ein beispielloses globales Netzwerk mit 60 Niederlassungen in 18 Ländern und Projekten in mehr als 115 Ländern pro Jahr. GCL ist der bevorzugte Anbieter für Zuverlässigkeit und Effizienz, wenn ein Misserfolg hinsichtlich der wertvollsten Veranstaltungen und Besitztümer eines Kunden einfach nicht in Frage kommt.

Über Magusa

Seit fast zwanzig Jahren bietet Magusa Spitzenleistungen bei zeitkritischer Logistik. Das Unternehmen begann seine Laufbahn in Miami, als das unternehmerische Ehepaar Carlos und Romy Maguina eine Gelegenheit im Logistikgeschäft erkannte, da die lateinamerikanische Region ein starkes wirtschaftliches Wachstum zeigte. Daraus ergaben sich Chancen für den internationalen Handelsverkehr. Von Tourneen mit Künstlern und Bands über Zirkus, Theater, Oper, Ballett und klassische Orchester bis hin zu Corporate Events, Fachmessen und projektbasierte Industrielogistik Magusa hat bereits mehr als 12.500 Veranstaltungen rund um die Welt transportiert. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von mehr als 140 Niederlassungen, Agenturen und Logistikpartnern rund um den Globus.

