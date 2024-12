© Foto: DALL*E

Bitcoin-Bulle Tom Lee von Fundstrat sieht nach dem Wahlsieg von Donald Trump mehr Potenzial für eine weitere Bitcoin-Rallye."Ich bin immer noch zuversichtlich, dass Bitcoin vor Jahresende viel höher schließen wird - weit über 100.000 US-Dollar vor Jahresende", sagte er am Montag gegenüber CNBC. Und weiter: "Es ist nur eine Frage der Zeit." Bitcoin hat seit dem Wahlsieg von Donald Trump eine Monsterrallye verzeichnet. Investoren wetten darauf, dass die neue Regierung eine weniger regulatorische Politik verfolgen wird. In den vergangenen vier Wochen hat die größte Kryptowährung der Welt fast 40 Prozent an Wert hinzugewonnen. "Viele Leute wollen keinen Bitcoin über 100.000 US-Dollar", so Lee …