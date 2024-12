Die Anlage wird die Emissionen von Heidelberg Materials einem der weltweit größten Baustoffunternehmen jährlich um bis zu 400.000 Tonnen CO 2 reduzieren

Mit der mechanischen Fertigstellung der Anlage zur Kohlendioxidabscheidung (CCS) im Zementwerk von Heidelberg Materials in Brevik, Norwegen, hat SLB Capturi einen wichtigen Meilenstein erreicht.

The carbon capture plant is designed to capture up to 400,000 metric tons of CO2 annually from the Heidelberg Materials cement facility in Brevik, Norway. (Photo: Business Wire)

Mit dem Abschluss der Arbeiten am Kohlendioxidabscheidesystem, am Kompressionssystem, am Wärmeintegrationssystem, am Zwischenlager und an den Verladeeinrichtungen ist die Anlage nun fertig und kann getestet und in Betrieb genommen werden. Sobald diese weltweit erste kommerzielle CCS-Anlage in einem Zementwerk in Betrieb geht, wird die Produktion von Netto-Null-Zement möglich sein ohne Einbußen bei der Stärke oder Qualität des Produkts.

"Das Erreichen dieses Meilensteins ist ein Beweis für die Möglichkeiten, die durch Zusammenarbeit und den gemeinsamen Willen entstehen, einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", berichtet Egil Fagerland, CEO bei SLB Capturi. "Wir freuen uns darauf, diese gemeinschaftlichen Anstrengungen auf dem Weg zur Inbetriebnahme und während der Betriebsphase des Projekts fortzuführen. Die CCS-Anlage in Brevik ist ein Modell für künftige Initiativen zur Kohlendioxidabscheidung, die von den Erfahrungen und Erkenntnissen aus diesem bahnbrechenden Projekt profitieren werden."

Aufgrund der Emissionen, die bei der Zementherstellung anfallen, kann die Branche das Netto-Null-Ziel nur mithilfe von Kohlendioxidsequestrierung und -speicherung erreichen. Die Anlage soll jährlich bis zu 400.000 Tonnen CO2 aus dem Zementwerk abscheiden. Die intensive Unterstützung bei der Ausführung durch Aker Solutions und die Industrie vor Ort hat maßgeblich zur Fertigstellung dieses Projekts beigetragen.

"Die mechanische Fertigstellung des CCS-Projekts in Brevik ist ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Zementindustrie", erklärt Giv Brantenberg, General Manager Northern Europe bei Heidelberg Materials. "Dieses Vorhaben spiegelt unseren Einsatz für Innovation, Zusammenarbeit und die Suche nach Lösungen für das drängende Problem des Klimawandels wider. Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, der dem Engagement und der harten Arbeit unserer Teams und Partner zu verdanken ist."

Die CCS-Anlage in Brevik ist Teil des Projekts The Longship CCS, Europas erster vollständiger Wertschöpfungskette für Abscheidung, Transport und Speicherung von CO2-Emissionen aus der Industrie. Das Werk in Brevik wird nun die Anlaufphase einleiten. Der reguläre Betrieb soll im Verlauf des Jahres 2025 aufgenommen werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB Capturi

SLB Capturi entwickelt Lösungen zur Entfernung und Reduzierung von Kohlendioxid. Die bewährten modularen Technologien des Unternehmens helfen Branchen, Abscheidetechnologien schnell und in großem Maßstab einzusetzen, um die Anforderungen von morgen zu erfüllen und die Chancen von heute wahrzunehmen. Das Unternehmen liefert derzeit sieben Anlagen zur Kohlendioxidabscheidung für Bioenergie-, Abfallverwertungs- und Zementanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter capturi.slb.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlendioxidemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

