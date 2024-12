DJ EZB beendet Anleihekäufe am 17. Dezember

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Anleihekäufe in diesem Jahr bereits am 17. Dezember einstellen. Wie die EZB auf ihrer Website mitteilte, geschieht das wegen der geringen Marktliquidität am Jahresende. Das bedeutet auch, dass an diesem Tag die letzten Käufe im Rahmen der Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener PEPP-Anleihen stattfinden. Damit schrumpfen auch diese Anleihebestände ebenso wie die im Rahmen des APP erworbenen Bestände beschleunigt.

