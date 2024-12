Köln (ots) -Zurzeit finden die Dreharbeiten zu einem neuen Fall für das Kölner "Tatort"-Team mit den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) statt. Ihr 95. Fall führt sie hinter die Kulissen einer seit Generationen beliebten Kindersendung. Das Drehbuch zum "Tatort - Alles Anders" (AT) stammt von dem Autoren-Duo Arne Nolting und Jan Martin Scharf. Regie führt Isabell Šuba, Falko Lachmund ist für die Bildgestaltung verantwortlich.Zum Inhalt: Frank Anders (Max Giermann) ist ein Star. Generationen von Kindern sind mit seiner Fernsehshow "Sachen und Lachen" aufgewachsen, die er zusammen mit seiner Frau Caro (Silvina Buchbauer) moderiert. Das Programm hat Kultstatus, und das Kernteam der Show ist seit Beginn gleichgeblieben. Doch nun wird der Kameramann Stefan Glück - genannt Happy (Niels Bormann) - ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos aufgefunden. Ballauf und Schenk übernehmen die Ermittlungen. Schnell merken sie, dass es hinter den Kulissen der Kindersendung nicht so harmonisch zugeht wie auf dem Bildschirm. Im Gegenteil: Vor allem der bei Kindern so beliebte Frank Anders gibt im Studio sehr deutlich den Ton an. Immer wieder gerät er auch mit dem Puppenspieler Yassin Meret (Erkan Acar) aneinander. Könnte in diesem toxischen Arbeitsumfeld der Mörder sogar ein Mitglied des Teams sein?Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. In weiteren Rollen zu sehen sind Julia Riedler, Bineta Hansen, Mara Luka, Sylvana Seddig u.v.a.Der "Tatort - Alles Anders" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Gedreht wird noch bis 12. Dezember 2024 in Köln und Umgebung. Die Ausstrahlung ist für 2026 vorgesehen.Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5922693