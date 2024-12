Lech Zürs am Arlberg (ots) -Gleich mehrere kulinarische Highlights und erstklassige Events eröffnen dabei die bevorstehende Wintersaison 2024/25.Am 4. Dezember 2024 eröffnet Lech Zürs am Arlberg offiziell die Skisaison 2024/25 und lädt Gäste aus aller Welt ein, die vielfältigen Angebote der Region zu erleben. Als das größte, zusammenhängende Skigebiet Österreichs und unter den fünf größten der Welt, präsentiert sich das imposante Skigebiet Ski Arlberg mit seinen Regionen St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs sowie Warth und Schröcken als ein Winterparadies, optimal verbunden und perfekt per Ski zu genießen.Mit seinen 300 Kilometer Skiabfahrten und zusätzlichen 200 Kilometer Variantenabfahrten sowohl für Familien als auch für sportlich ambitionierte Skifahrer:innen, macht es seinem Ruf als "die Wiege des alpinen Skiflaufs" alle Ehre. Ebenfalls kommen Freerider:innen vollends auf ihre Kosten: Dank der weitläufigen Hänge und der sicheren Schneelage ist vor allem Lech Zürs am Arlberg ein Eldorado für Tiefschnee-Liebhaber:innen. Die modernsten Bahnen und Lifte garantieren dabei kurze Wartezeiten und maximalen Komfort.Mit den neuesten Investitionen der Liftgesellschaften von Lech, Oberlech und Zürs wurden in diesem Jahr über sechs Millionen Euro in die Optimierung und Modernisierung der Skiregion investiert. Besonderer Wert wurde dabei auf Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt, um den internationalen Gästen höchsten Komfort zu bieten und ein einzigartiges Wintererlebnis zu gewährleisten.Bereits vor Saisonstart darf sich die Region und ihre Betriebe erneut als viel zitiertes "Weltgourmetdorf" und mehrfach ausgezeichnet präsentieren: Mit ihrer beeindruckenden Dichte an Haubenlokalen und dem erneuten Hauben-Segen im November sowie der Auszeichnung der Michelin Keys im Oktober 2024. Zudem kürte der Condé Nast Traveller das Wintersportareal von Lech Zürs bei den "Reader's Choice Awards 2024" zum besten Skigebiet Europas - eine eindrucksvolle Bestätigung der Qualität für Wintersportler:innen.Den fulminanten Saisonauftakt bildet dabei ein musikalisches Highlight - das Eröffnungskonzert der Söhne Mannheims. Das Live-Konzert am 7. Dezember um 17.00 Uhr am Rüfiplatz stimmt alle Wintersporthungrigen bei freiem Eintritt auf die bevorstehende 5-monatige Wintersaison mit geplantem Ende am 22. April 2025 ein.Die internationale Wein-Elite tummelt sich gleich im Anschluss, vom 5. bis 16. Dezember 2024, in Lech Zürs zum hochkarätig besetzten Symposium und zur Gourmet-Eventreihe. Das Herzstück bildet das Symposium vom 9. bis 11. Dezember in den Lechwelten, bei dem Top-Speaker:innen die wichtigsten Branchentrends diskutieren und sorgfältig kuratierte Weine verkosten.Kulturpolitisch geht es mit dem 16. Europäischer Mediengipfel gleich weiter. Vom 5. bis 7. Dezember 2024 versammeln sich internationale Expert:innen und Entscheidungsträger:innen in Lech am Arlberg, um über aktuelle geopolitische Herausforderungen und die Rolle Europas in einer sich verändernden Welt zu diskutieren.Mit Sicherheit eine gute Wintersaison - mit der Snow & Safety Conference vom 13. - 15. Dezember. Internationale Expert:innen vermitteln in Workshops und Trainings wertvolles Wissen zu Lawinenkunde, Risikomanagement und moderner Sicherheitsausrüstung. Ein Pflichttermin für alle, die sicher und verantwortungsvoll das Freeriden genießen möchten.Wer die Saison ruhiger und besinnlicher beginnen möchte, genießt hingehen die romantische Atmosphäre sowie Bergidylle pur bei den Weihnachtsmärkten in Lech und Zürs ab 13. Dezember jeweils an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag am Kirchplatz, in Zürs beim Hotel Enzian am 14. & 21. Dezember und in Zug am 08. Dezember am Zuger Dorfplatz. Sie laden in der Vorweihnachtszeit zum Bummeln, Genießen und festlichem Beisammensein ein.Den krönenden Abschluss des Jahres und zugleich Beginn des neuen Jahres bildet das traditionelle Klangfeuerwerk in der Flexenarena Zürs am 1. Januar 2025 ab 22.00 Uhr. Es vereint kunstvolle Lichterspiele am Nachthimmel mit den mitreißenden Klängen von Coldplay und einer beeindruckenden Eröffnungs-Showeinlage durch die Skischule Zürs.Die "Wiener Streichersolisten" empfangen schließlich am Abend des 3. Januar 2025 das neue Jahr gebührend mit dem Neujahrskonzert anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn und unterhaltsamen Stücken der Strauß-Dynastie im festlichen Ambiente der Lechwelten.Lech Zürs am Arlberg steht für Exklusivität, Authentizität und unvergessliche Momente inmitten der Alpen. Ob auf den Pisten, bei den hochkarätigen Events oder in der Abgeschiedenheit der verschneiten Winterlandschaft - hier verschmelzen Luxus und Privatsphäre sowie authentische Gastfreundschaft und imposante Naturlandschaften zu einem einzigartigen Erlebnis. 