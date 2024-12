EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT AG: Andreas Weishaar zum Vorstandsvorsitzenden und CEO der TAKKT AG ernannt



03.12.2024 / 16:41 CET/CEST

Andreas Weishaar zum Vorstandsvorsitzenden und CEO der TAKKT AG ernannt Der Aufsichtsrat der TAKKT AG hat Andreas Weishaar als Mitglied des Vorstands bestätigt und ihn zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt. TAKKT freut sich darauf, das Momentum, das Andreas Weishaar in seiner Amtszeit als Interims-CEO durch entscheidenden operativen und strategischen Fortschritt geschaffen hat, weiter auszubauen. Stuttgart, 3. Dezember 2024. Andreas Weishaar ist seit dem 1. August 2024 Mitglied des Vorstands der TAKKT AG und Interims-CEO. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen hat er wichtige Programme zur Verbesserung der operativen Leistung, sowie Maßnahmen zur zukünftigen strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe initiiert. Darüber hinaus hat er ein neues Executive Leadership Team zusammengestellt und dieses mit erfahrenen Talenten verstärkt. "Andreas Weishaar hat die Leitung der TAKKT-Gruppe in einer herausfordernden Zeit übernommen. Er hat sich sehr schnell ein genaues Bild von der Situation im Konzern gemacht und die kritischen Themen sofort angepackt. Ebenfalls hat er erfolgreiche Maßnahmen zur Steigerung des Auftragseingangs, zur Verbesserung der Kundenorientierung und zur Modernisierung von Prozessen und Systemen eingeleitet", sagt Hubertus Mühlhäuser, Aufsichtsratsvorsitzender der TAKKT AG. "Ich freue mich sehr über die Chance gemeinsam mit meinem Team weiter intensiv an unserem Turnaround zu arbeiten. Wir werden unter anderem das volle Potenzial unserer starken Marken, unseres umfangreichen Sortiments und unserer sehr kompetenten Mitarbeitenden effektiv und wirksam einsetzen, um für unsere geschätzten Kundinnen und Kunden noch besser da zu sein", so Andreas Weishaar. Andreas Weishaar verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung als Mitglied von Führungsteams und kennt die für TAKKT relevanten Lieferanten- und Kundenmärkte sehr gut. Bevor er zu TAKKT kam, war er Vorstand und Mitglied des Executive Teams von CNH Industrial (NYSE:CNH), einem Hersteller von Land- und Baumaschinen sowie von Nutz- und Spezialfahrzeugen. Davor war er Vorstandsmitglied bei dem weltweit tätigen Hersteller von Gastronomiebedarf Welbilt (NYSE:WBT) und hatte verschiedene internationale Managementpositionen bei dem Landmaschinenkonzern AGCO (NYSE:AGCO) inne. Andreas Weishaar Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Kontaktperson

Benjamin Bühler Telefon +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



