Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen schreibt Geschichte als "Cable Coach": Am Sonntag wird er als erster Coach im deutschen Profi-Fußball während eines Spiels mit Mikro verkabelt. Fans können bei MagentaSport ab 19.15 Uhr miterleben, wie er seine Mannschaft (Tabellen-13.) im Duell gegen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück anleitet. Ein spannendes Projekt, aber auch begleitet von Zweiflern, die nachhakten: "Warum macht er das?", berichtet Janßen im Podcast 4zu3. Janßens Beweggründe: er möchte den Fans, die "am Ende des Tages alles finanzieren", Einblicke in die Arbeit eines Trainers geben: "Denen die Möglichkeit zu geben, einem Trainer 90 Minuten zuzuschauen und zu hören: was macht er da, was tut er da? Das ist für mich ein Weg, den Fans etwas zurückzugeben." Der Kölner-Trainer ist auf das Ergebnis selbst gespannt "Wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann bin ich in meinem Tunnel. Dann versuche ich meinen Job so gut wie möglich zu machen. Da muss sich keiner einen Kopf machen, dass ich mich anders verhalte." Die Sprüche und Ansagen werden zeitversetzt ausgestrahlt. Am Ende geht's gegen den Letzten Osnabrück nach 3 verlorenen Partien auch für die Viktoria Köln um wichtige Punkte gegen den Abstieg. "Der Sonntag gegen Osnabrück ist kein Freundschaftsspiel, da wird es richtig zur Sache gehen." Schon Freitag läuft die neue Folge der Groundhopper-Reportage bei MagentaSport und auf dem MagentaSport YouTube-Kanal - mit tiefen Einblicken rund um das Spiel TSV 1860 München gegen Hansa Rostock mit vielen Löwen-Storys.Nachfolgend ein Ausblick auf den 17. Spieltag in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Nach dem Auftakt am Freitag (ab 18.30 Uhr: SC Verl - 1. FC Saarbrücken) und Samstag (ab 13.30 Uhr u.a. mit Mannheim gegen Spitzenreiter Cottbus sowie Hansa Rostock - SV Sandhausen plus Aue mit neuem Trainer in Ingolstadt - live bei MagentaSport) geht am Sonntag der Superlative die Post ab: Rot-Weiss Essen - 1860 München (ab 13.00 Uhr) und Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (ab 16.00 Uhr) lauten die Spitzenspiele bei MagentaSport. Und ab 19.15 Uhr: Viktoria Köln gegen Osnabrück mit einer Deutschland-Premiere.Janßen will frischen Wind in den FußballbringenNeben der Verkablungs-Premiere am Sonntag freut sich Janßen auch auf die Analyse seiner eigenen Performance: "Vor allem auch auf meine eigene Analyse." Mit einem Augenzwinkern kommentierte er die Einschätzung seines Trainerkollegen Michel Kniat (Arminia Bielefeld), der ihn als entspannt und locker beschreibt: "Da gibt es sicher auch Momente, bei denen ich sage 'Ui, da warste drüber' - das gehört auch mit dazu."Für Janßen ist die Verkabelung nicht nur eine spannende Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, frischen Wind in den Fußball zu bringen: "Die Gedanken, die ich mir gemacht habe: Kannst du was bewegen mit den Dingen, die dann passieren?" Ein Experiment, das den Profifußball für die Fans zugänglicher machen und gleichzeitig eine neue Perspektive auf die Arbeit eines Trainers eröffnet.Auf was kann sich der Fan freuen? Olaf Janßen ist sicher kein Lautsprecher, aber auch keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. So erklärte er am Sonntag 1:3-Niederlage in Wiesbaden: "Die Laune ist beschissen, kann ich nicht anders sagen - wäre auch komisch, wenn's anders wäre."Die komplette Podcast-Folge 4zu3 "Trainer lügen nicht" gibt es hier: https://4zu3.podigee.io/64-trainer-lugen-nicht-mit-olaf-janssenGroundhopper auf Löwen-Tour: Mini-Reportage startet am Freitag, ab 18 Uhr abrufbarIn der Mini-Reportage -Entdeckungsreihe stoppen die MagentaSport-Filmemacher beim TSV 1860 München - in der Grünwalder Straße und am Grünwalder Stadion! In der regelmäßigen MagentaSport Mini-Reportage begleitet MagentaSport-Team hautnah alle Gewerke und Klub-Protagonisten im Heimspiel gegen Hansa Rostock. Vom 1:0-Jubel in der Westkurve bis zur bitteren 1:2-Niederlage - diese Folge zeigt die emotionalen Höhen und Tiefen des Klubs.Spannende Einblicke gibt es auch hinter den Kulissen: vom Trainingsgelände über das Löwenstüberl bis zur "analogen" Anzeigetafel. Es wird über den "verbotenen" roten Glühwein berichtet, selbstverständlich muss der blau sein. Ground Hopper-Reporter Alex Klich besucht die privaten Wohnungen jenseits des Stadions, die bei jedem Heimspiel der Löwen wie Logen genutzt werden, weil sie einen einmaligen Blick ins Grünwalder ermöglichen.Natürlich kommt auch die Analyse der laufenden Saison nicht zu kurz. Ebenso wird die Klub-Hymne "Löwenmut" vorgetragen.Ein starkes Stimmungsbild des TSV 1860 München jenseits der Querelen - nicht nur für die Löwen-Fans. Für alle, die "puren" Fußball und Ambiente mögen. Ein Blick, viele Perspektiven.Die komplette Folge läuft am Freitag ab 18 Uhr bei MagentaSport und dem MagentaSport YouTube-Kanal. Vor dem Auftakt in den 17. Spieltag zwischen Verl und dem 1. FC Saabrücken.Erste Groundhopper-Einblicke von Giesings Balkonen während des Spiels - hier im Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/jsKkiRaTabY3fQiDer Appetizer zum Groundhopper: https://cloud.thinxpool.de/s/s5krne7JEXiS29rFußball live bei MagentaSportDie 3. Liga live - 17. SpieltagFreitag, 06.12. 2024:Ab 18.30 Uhr: SC Verl - 1. ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue, Hansa Rostock - SV Sandhausen, Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden, SpVgg Unterhaching - Hannover 96 II, Waldhof Mannheim - Energie CottbusAb 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfB Stuttgart IISonntag, 08.12. 2024:Ab 13.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - TSV 1860 MünchenAb 16.15 Uhr: Dynamo Dresden - Arminia BielefeldAb 19.15 Uhr: Viktoria Köln - VfL Osnabrück