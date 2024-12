Der DAX-Konzern EON verzeichnete in der jüngsten XETRA-Handelssitzung einen Kursrückgang von 1,5 Prozent auf 12,10 Euro. Trotz dieser rückläufigen Entwicklung zeigt sich das Unternehmen in seiner Finanzierungsstrategie innovativ: Erstmals seit 15 Jahren platzierte der Energieversorger eine Yen-Anleihe im Volumen von 16 Milliarden Yen, was umgerechnet etwa 100 Millionen Euro entspricht. Die Anleihe, die bis Dezember 2030 läuft, erzielt eine Rendite von 3,009 Prozent und ist Teil einer breiteren Strategie zur Diversifizierung der Investorenbasis.

Finanzielle Aussichten

Für das laufende Geschäftsjahr hat EON bereits Emissionen im Gesamtwert von 4,95 Milliarden Euro realisiert, wobei ein Teil davon als Vorfinanzierung für 2025 gedacht ist. Die Finanzierungsspanne von 3,5 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr bleibt bestehen. Analysten prognostizieren für das aktuelle Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,550 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 14,94 Euro gesehen.

Anzeige

EON-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EON-Analyse vom 3. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten EON-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EON-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

EON: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...