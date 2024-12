Heute wurde Geschichte geschrieben, der Deutsche Aktienindex erreichte zum ersten Mal in seiner Geschichte die 20.000er Marke. Statt Champagner sollen auf dem Parkett Muffins mit der runden Zahl verteilt worden sein. Die Frage ist jetzt, ob diese in den kommenden Wochen noch süßer und schmackhafter für die Anleger werden, sollte die runde Zahl nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg nach oben darstellen.

Die Jahresperformance des DAX liegt jetzt bei rund 19 Prozent, nachdem es bereits 2023 um rund 21 Prozent nach oben ging. Eine außerordentlich gute Entwicklung, erst recht, wenn man die Unsicherheitsfaktoren, Krisen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen 24 Monate betrachtet.

Und eine solche Krise könnte morgen in eine neue Runde gehen. Wie in Deutschland steht auch die Macron-Regierung in Frankreich unter Druck und muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Die Krise ist nicht neu, sondern das Resultat der Wahlschlappe Macrons. Aber sie ist durchaus am Aktienmarkt spürbar, wo sich der französische Leitindex in diesem Jahr deutlich schlechter entwickelt als der DAX. Die politischen Turbulenzen brockten dem CAC40 bislang ein Minus von fünf Prozent ein.

Eine Underperformance droht auch dem DAX im kommenden Jahr, sollten die Neuwahlen im Februar und die Mehrheitsverhältnisse ähnlich unklare Ergebnisse hervorbringen. Aktuell liefern sich in dieser Hinsicht also Deutschland und Frankreich einen Kampf um den Titel des kranken Mannes Europas. Ein Titel, der alles andere als erstrebenswert ist, sodass die Beteiligten alles daran setzen sollten, den Trend umzukehren, damit aus dem Husten am Aktienmarkt wie derzeit in Paris 2025 keine ausgewachsene Grippe in Frankfurt wird.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.