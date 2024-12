Die Alphabet-Aktie demonstrierte an der NASDAQ eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,2 Prozent auf 171,76 USD. Im Handelsverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 172,67 USD, nachdem es bei 171,43 USD in den Handel gestartet war. Diese Bewegung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Technologieriesen wider, dessen Geschäftsmodell zunehmend von Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz und digitaler Werbung geprägt ist.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten zeigen sich weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 205,57 USD. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal gestützt, in dem der Umsatz um beeindruckende 15,07 Prozent auf 88,25 Milliarden USD gesteigert werden konnte. Auch die Gewinnentwicklung überzeugt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt.

