Der Erfolg der US-Techriesen bringt einige Gefahren. Experten rechnen mit einer Pause der Rallye. Der Erfolg der sogenannten Glorreichen Sieben (oder Magnificent Seven) pushte, wie du weißt, heuer die Börsen. Mich erinnert der Erfolg der Aktien von Apple, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms und Tesla an die feuerstarken Revolverhelden aus dem gleichnamigen Western der frühen 1960er-Jahre. Auch die besiegten eine ganze Schar an Konkurrenten, mussten am Ende in den eigenen Reihen aber gehörig bluten. Und ich bin nicht der Einzige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...