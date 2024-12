Die Münchener Rück verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, wobei die Aktie aktuell bei 507,00 EUR notiert. Trotz leichter Kursschwankungen zeigt sich das Papier des Rückversicherers weitgehend stabil, was sich im geringen Abstand von nur 1,13 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 512,80 EUR widerspiegelt. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, die einen deutlichen Gewinnsprung je Aktie von 8,45 EUR auf 12,16 EUR aufweisen. Zudem prognostizieren Analysten eine Erhöhung der Dividende von 15,00 EUR auf 16,47 EUR für das laufende Jahr.

Naturkatastrophen beeinflussen Geschäftsentwicklung

Die jüngsten Wirbelstürme im Nordatlantik und Nordwestpazifik haben zu Gesamtschäden von etwa 133 Milliarden US-Dollar geführt, wovon 51 Milliarden Dollar versichert waren. Besonders die Hurrikan-Saison in Nordamerika verursachte mit etwa 110 Milliarden Dollar den Löwenanteil der Schäden. Die explosionsartige Verstärkung einiger Stürme und die damit einhergehenden extremen Niederschläge werden zunehmend mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht, was die strategische Position des Rückversicherers im Markt weiter stärkt.

