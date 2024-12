Tagesausblick für 04.12.: DAX knackt magische Marke!

Die Investoren waren heute in Kauflaune und trieben den DAX® über die magische Marke von 20.000 Punkte. Die Rekordjagd an der Nasdaq sowie die sichtliche Entspannung an den europäischen Rentenmärkten sorgten für gute Stimmung. Morgen stehen eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten im Fokus.

Die europäischen Anleihen stabilisierten sich heute auf hohen Niveau. Mit 1,94 Prozent pendelte sich die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen auf dem niedrigsten Niveau seit Q4 2022 ein. Der US-Markt zeigte ebenfalls wenig Bewegung. Dabei sank der Zinsspread zwischen 2- und 10-jährigen US-Bonds auf 3 Basispunkte. Bei den Edelmetallen verbuchten Platin und Silber deutliche Gewinne. Der Preis für eine Feinunze Gold stagnierte derweil bei 2.640 USD. Am Ölmarkt zeigten sich heute die Bullen und bügelten die Verluste der zurückliegenden beiden Handelstage aus. Nachhaltige Kaufimpulse dürften sich jedoch frühestens oberhalb von 76 USD zeigen.

Unternehmen im Fokus

Adidas bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 223,60. Das nächste Kursziel liegt bei EUR 240,50 BASF profitierte von positiven Analystenkommentaren. Hochtief setzte den Aufwärtstrend fort und erreichte das höchste Level seit Sommer 2019. Hugo Boss schob sich zurück über das Septembertief von EUR 32,70. Ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist, muss sich noch zeigen. Redcare Pharmacy wird in den Stoxx®600 Index aufgenommen. Hugo Boss und Wacker Chemie fallen hingegen aus dem Index. Die Indexanpassung erfolgt zum 23.12.2024. Zalando kratzte am Oktoberhoch. Gelingt der Ausbruch über EUR 30,60 eröffnet sich zunächst Potenzial bis EUR 30,15.

Morgen wird die Deutsche Börse die Zusammensetzungen der DAX®-Indizes überprüfen. Zudem veröffentlicht das Kraftfahrbundesamt Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken die Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW in den Fokus.

Wichtige Termine:

Germany-PMI Services

OECD publishes outlook for the world economy

ECB board member Cipollone speaks

United States-ADP

ECB President Lagarde speaks

St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on U.S. economy and monetary policy

United States-Factory Orders

Federal Reserve's Powell participates in New York Times DealBook Summit

Federal Reserve issues Beige Book

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.664/20.000/20.225 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300/19.500 Punkte Der DAX® setzte den Aufwärtstrend fort und schob sich über 20.000 Punkte. Die nächste Hürde liegt bei 20.225 Punkten (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Aktienindex zwischen 19.300 und 19.500 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 01.08.2024 - 03.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.12.2019 -03.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 89,60* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 65,61** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 84,68*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2024; 17:20 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,05* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,45* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,96* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 8,01* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2024; 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.