DJ XETRA-SCHLUSS/DAX knackt trotz Unsicherheiten Marke von 20.000 Punkten

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag erstmalig in seiner Geschichte über 20.000 Punkte gestiegen. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 20.017 Punkte, bei 20.038 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Damit bleiben die Optimisten trotz aller Unsicherheiten am Ruder, insbesondere die politische Krise in Frankreich wird genau verfolgt. Aktuell steht die Minderheitsregierung von Premierminister Michel Barnier wegen des Budgetstreits kurz vor dem Aus. Ein Misstrauensantrag wird ab Mittwoch erwartet. Linke und Rechte Blöcke könnten zusammen die Regierung stürzen. Damit könnte es bis zu wahrscheinlichen Neuwahlen im Sommer viele Unsicherheiten geben. Einige Skeptiker schließen sogar eine neue Schuldenkrise nicht aus.

In Deutschland wurde auf die Automobilaktien geblickt. Hier stürzte die Stimmung im Sektor weiter ab, wie der aktuelle Ifo-Geschäftsklima-Index der Automobilbranche zeigt. Er brach im November noch weiter ein auf minus 32,1 Punkte. Vor allem zeigt sich aber kein Licht am Ende des Tunnels, der Ausblick ist noch schlechter geworden und fiel auf minus 30,4 Punkte. BMW hielten sich ordentlich mit Abgaben von 0,1 Prozent dank positiver Kommentare der UBS. Diese fielen zu Lasten von Mercedes-Benz aus, was deren Aktien 2,5 Prozent ins Minus drückte. Kursgewinne von Adidas, Deutsche Bank, Rheinmetall und SAP ermöglichten aber die positive Entwicklung im Gesamtindex.

Gute Nachrichten für Redcare Pharmacy ("Shop Apotheke") sahen Händler in der Aufnahme in den Stoxx-600. Die Aktien legten um 2,7 Prozent zu. Für Hugo Boss ging es nach einer Kaufempfehlung durch die UBS gleich um 6,1 Prozent nach oben. Die Analysten halten eine Neubewertung des Titels für möglich. Die Aktie hatte zuletzt unter dem Verdacht des Bruchs von Insiderrichtlinien durch CEO Daniel Grieder gelitten. Für das Plus von 7,1 Prozent bei Hochtief sorgte derweil eine Kaufempfehlung durch Bank of America.

Nach dem Kursrutsch von rund 10 Prozent am Vortag ging es für Delivery Hero um weitere 5,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, zukünftig das Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer der Tochter Glovo von einem Freelance-Modell zu einem anstellungsbasierten Modell zu ändern. Die Entscheidung wird das EBITDA 2025 um vermutlich rund 100 Millionen Euro belasten. Die Belastung ist eine kalte Dusche für die Anleger. Nicht hilfreich für die Delivery-Hero-Aktie am Berichtstag war zudem die Nachricht über die Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea. Der Online-Lieferant ist über die Tochter Woowa in dem Land engagiert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.016,75 +0,4% +19,60% DAX-Future 20.051,00 +0,5% +14,32% XDAX 20.011,20 +0,5% +19,34% MDAX 26.450,55 +0,6% -2,46% TecDAX 3.467,86 +0,3% +3,85% SDAX 13.524,12 +0,1% -3,02% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,21 -17 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 22 1 3.310,9 65,7 64,8 MDAX 31 18 1 501,5 25,7 23,5 TecDAX 17 13 0 807,8 17,6 16,9 SDAX 42 25 3 108,8 8,6 8,3 ===

December 03, 2024

