Die Jahresendrally hat den DAX am Dienstag erstmals in seiner Geschichte über 20.000 Punkte katapultiert. Gleich am Vormittag übersprang das deutsche Börsenbarometer diese psychologisch wichtige Marke und kletterte bis auf 20.038 Zähler. Mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 20.016,75 Punkte ging er aus dem Handel. Morgen nach Handelsschluss wird zudem turnusgemäß über die Zusammensetzung der DAX-Indices entschieden.Aktuell steht ein sattes Plus von 19,5 Prozent seit Jahresbeginn zu Buche, was nach ...

