Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag in einer nicht angekündigten Fernsehansprache das Kriegsrecht verhängt. Zur Begründung sagte Yeol, dieser Schritt sei notwendig, um das Land vor Bedrohungen aus Nordkorea zu schützen und staatsfeindliche Elemente zu beseitigen. Zudem warf der Präsident der Opposition vor, staatsfeindlich zu sein. Daraufhin brach eine Protestwelle los.Die Entscheidung des Präsidenten folgt auf eine anhaltende politische Krise in Südkorea. Mit der Verhängung ...

