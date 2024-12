© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Altcoins verlieren an Boden, doch XRP bleibt ein Lichtblick. Mit Rekordgewinnen und starker Dynamik zeigt der Ripple-Coin, wie Ausnahme-Performance aussieht.XRP erlebt eine noch nie dagewesene Kursentwicklung, die Anleger weltweit in Aufruhr versetzt. Mit einem Anstieg von 430 Prozent in den letzten 30 Tagen und einem Kursniveau von 2,50 US-Dollar - dem höchsten seit 2018 - hat sich die Kryptowährung erneut in den Fokus gerückt. Im Zuge dieses massiven Aufschwungs hat auch die Aktivität großer Wallets, sogenannter "Whales", neue Rekorde erreicht. Whales bewegen die Märkte Whales, also Großinvestoren, spielen eine zentrale Rolle im aktuellen Kursgeschehen. Daten zeigen, dass Bewegungen von …