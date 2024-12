Berlin (ots) -Marieke Reimann gibt zum Jahresende ihren Posten als Zweite Chefredakteurin des SWR auf. Im journalist-Interview spricht sie darüber, warum sie aufhört, welche Klischees ihr als Ostdeutsche in westdeutschen Redaktionen begegnen und wie sie sich für mehr Diversität einsetzt."Ich habe schon öfter Kolleg*innen erlebt, die Ostdeutsche nachgeäfft haben", sagt Reimann im journalist. "Noch erschreckender als Kolleg*innen, die Ostdeutsche veräppeln, finde ich allerdings das breit vorhandene Nichtwissen auch in Führungsetagen über ostdeutsche und osteuropäische Kultur. Der Fokus in unseren überregionalen Medien liegt auf transatlantischer, westlicher Berichterstattung."Reimann beobachtet, wie sich über die Jahrzehnte das Bild der ostdeutschen Bevölkerung in der Berichterstattung gewandelt hat. "Anfang der 90er etwa waren es Wörter wie Aufschwung, Modernisierung und Wachstum, die häufig im Kontext der Ostdeutschland-Berichterstattung verwendet wurden", sagt sie. "Ostdeutsche galten als mutige Bürger, die frech, provokativ, mündig und selbstkritisch waren." Doch ab Mitte der Neunziger habe sich das verändert: Seitdem wurden "die Ursachen bei den ostdeutschen Bürger*innen selbst gesucht. Sie waren ab sofort die Unzufriedenen, Leidenden."Reimann ist die einzige ostdeutsche Chefredakteurin bei einem westdeutschen Sender. Über Ostdeutsche in den Führungsebenen der Medienhäuser sagt sie im journalist: "Nur acht Prozent der Führungspositionen deutscher Medien sind durch Menschen mit ostdeutscher Biografie besetzt - ein Armutszeugnis nach 35 Jahren Mauerfall. In den wichtigsten überregionalen Medien gibt es nur einen ostdeutschen Chefredakteur."Als Zweite Chefredakteurin habe Reimann viel übergeordnete Strukturarbeit geleistet, sagt sie. Dabei sei es ihr zu kurz gekommen, eng mit anderen Redakteur*innen und Formaten im SWR zusammenzuarbeiten - gerade jetzt, "in einer Zeit, in der Rechtsextremist*innen weltweit zu Taktgebern (medien-)politischer Agenden werden." Deshalb habe sie sich dazu entschieden, sich aus der Chefredaktion zurückzuziehen.Das komplette Interview mit Marieke Reimann lesen Sie in der Diversity-Ausgabe des journalists, die gerade erschienen ist, und auf www.journalist.de. Der journalist ist mit einer Druckauflage von 27.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalismus in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instahttps://www.linkedin.com/company/journalistde/https://bsky.app/profile/journalist.dehttps://www.threads.net/@journ_instaOriginal-Content von: journalist - Magazin für Journalist*innen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/5922785