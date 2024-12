© Foto: Dall-E

Viele Anleger hoffen derzeit auf eine Jahresendrallye und starke Kursgewinne in den kommenden Wochen. Es gibt jedoch Hinweise auf eine gegenteilige Entwicklung.Während der DAX am Dienstag erstmals über 20.000 Punkte geklettert ist, zementiert der US-Gesamtmarktindex S&P 500 seine Position oberhalb der Marke von 6.000 Zählern. Jede noch so kleine Konsolidierung wird aktuell gekauft - Anleger sind sich sicher, dass es in den kommenden Wochen zu einer Jahresendrallye und weiteren Kursgewinnen kommen wird. Tatsächlich fehlt es aktuell an Katalysatoren, die für eine größere Korrektur sorgen könnten. Die inzwischen wiederholt angekündigten Zoll-Drohungen von Donald Trump hat der Markt schnell …