Neuer viraler Katzen-Memecoin am AZH: Folgen nun 10x oder 20x?

Einer der heißesten Anwärter für den nächsten Katzen-Memecoin nach Popcat mit einer Bewertung in Milliardenhöhe ist Catslap, welcher allein über die vergangenen 24 Stunden um beeindruckende 56,53 % steigen konnte, während es bei Popcat lediglich 17,9 % waren.

Über die vergangenen sieben Tage war dieser neue Trend sogar noch deutlicher spürbar. So hat Catslap seinen Wert um 5.157 % und der bisherige Marktführer nur um 8,7 % erhöht. Ebenso zeigt sich diese Entwicklung bei der Zunahme der Wallets, welche sich bei dem $SLAP-Coin vervielfacht haben.

Zudem wurde berichtet, dass selbst Handelsunternehmen Interesse an Catslap und dem Slap-to-Earn-Spiel gefunden haben. Hinzu kommen zahlreiche Kleinanleger, welche sich auf den noch immer günstig bewerteten Katzen-Memecoin gestürzt haben. Somit hat der $SLAP-Coin mittlerweile eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 55 Mio. USD erreicht.

Im Vergleich zu den deutlich höher bewerteten Hunde-Memecoins bietet sich sogar noch ein deutlich größeres Potenzial, also die 20x oder 40x bis zum Allzeithoch von Popcat. Stattdessen sind sogar wie bei $DOGE bis zu 89,08 Mrd. USD möglich.

Catslap wurde zudem mit einer optimierten Version des Klickspiels von Popcat ausgestattet. In dieser kann man unterschiedliche Figuren schlagen, wie den Frosch Pepe. Auf diese Weise sammeln die Teilnehmer Punkte, welche später in Belohnungen und Burnings resultieren, um den Wert der übrigen Coins zu steigern.

Da die Community von Catslap zunehmend wächst, ein attraktiveres Wertangebot als von Popcat und Pepe offeriert wird und er noch günstig ist, könnte sich der $SLAP-Kurs in den nächsten Tagen vervielfachen. Schon jetzt kommt die Catslap-Gemeinschaft auf 2.805 Mitglieder auf Telegram und 10.500 auf X.

Investoren positionieren sich vor Listungen in Catslap

Laut dem Countdown auf der Website von Catslap verbleiben fortan nur noch weniger als zwei Tage, bis eine große Ankündigung erfolgen wird. Es wird erwartet, dass dann bereits eine Listung an einer führenden zentralen Kryptobörse geben wird. Dies könnte den Katzen-Memecoin wie viele andere Kryptowährungen auf ein neues AZH treiben.

Derzeit können die Catslap-Coins lediglich über die dezentralen Börsen erworben werden. Allerdings werden diese nicht von allen Kryptoinvestoren verwendet. Eine Notierung an einer zentralen Kryptobörse mit vielen Nutzer wirkt sich jedoch förderlich aus.

Zudem hat das Catslap-Team mit Best Wallet bereits eine Partnerschaft mit einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen aufgebaut, was ebenfalls zu dem Erfolg beigetragen hat. Somit kann deren rasant zunehmende Nutzerbasis diesen deutlich komfortabler handeln.

Angesichts der bevorstehenden Tier-1-Börsenlistung sind die Erwartungen der Anleger groß, dass Catslap schon bald ein neues AZH erreichen wird, zumal sich der Coin unmittelbar vor diesem befindet. Mit etwas mehr Liquidität durch die Listung ist ein Überschreiten dieser wichtigen Marke schnell denkbar.

Dementsprechend hat das Handelsvolumen über die vergangenen 24 Stunden um 56,25 % auf 2,18 Mio. USD zugenommen. Ebenso hat die Anzahl der Tokeninhaber schon in der ersten Woche 10.840 Wallets erreicht.

Bisher ist es unklar, um welche Tier-1-Börsen es sich handeln wird, auf denen der $SLAP-Coin in wenigen Stunden eingeführt wird. Laut Spekulationen könnten es OKX, MEXC, Binance oder sogar Coinbase sein. Da Catslap häufig in den DEX-Trends aufzufinden ist, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es sich um eine größere Börse handelt.

Derzeit befindet sich Catslap auf DEXTools auf Platz 6, auf CoinGecko auf Platz 3 und auf CoinMarketCap auf der 9 in Japan. Ebenso hat es $SLAP auf CG unter die Top 1.000 der Kryptowährungen geschafft.

Mittlerweile hat sich Catslap zu einem globalen Phänomen entwickelt, welches insbesondere in Asien und den USA auf ein großes Interesse gestoßen ist. So soll laut Berichten das Handelsunternehmen Jump Trading hinter einer Reihe von Transaktionen stehen, welche insgesamt auf ein $SLAP-Investment in Höhe von 500.000 USD kommen.

Zudem hält ein Wal mit Assets in Höhe von 1,25 Mio. USD Catslap-Coins für umgerechnet 20.000 USD. Ebenso befinden sich 57 Coins in seiner Wallet, in welche er meist mehr als 1.000 USD investiert hat. Den $SLAP-Coin hat er für 0,005518 USD erworben.

Neben diesem Wal gibt es noch einige weitere, welche in Catslap investiert haben. Somit könnte sich das Projekt schnell in den Kreisen der Großinvestoren herumsprechen und von den Krypto-Datenspezialisten wie Lookonchain gemeldet werden, welche auf Wal-Transaktionen achten. Daher könnten bald noch viele weitere Investoren einsteigen.

Nächstes Burning-Event erfolgte bei 100 Mio. Slaps

Während die Memecoin-Communitys voller Elan sind und gerne durch eigenes Marketing ihre Lieblingscoins auf neue Höhen treiben, wird diese Energie mit dem Play-to-Earn-Mechanismus und dem viralen Spiel-Mechanismus von Popcat verbunden sowie mit einem höheren memetischen Wert bereichert.

Der Spielmechanismus von Catslap gestaltet sich besonders einfach. Denn dieses stellt nur geringe Anforderung an die Hardware, sodass die Adoption leicht erfolgen kann. Auf diese können die Teilnehmer einen der drei Charaktere wählen, welchen die Katze schlagen soll. Danach verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet. Schon kann das Klicken und Verdienen sowie Burning beginnen.

Für einen besonders leichten Einstieg von Web2-Nutzern besteht jedoch nicht die Notwendigkeit, dass eine Wallet verbunden wird. Stattdessen können Interessierte auch so an dem viralen Spiel teilnehmen und somit für höhere Burningbeträge sorgen, während sie jedoch auf die Belohnungen durch Play-to-Earn verzichten.

Das Team von Catslap steigert das FOMO durch die Slap-Meilensteine. Somit werden die Nutzeraktivität, das Burning und tendenziell der Preis gefördert. Denn beim Erreichen von bestimmten Schwellwerten, finden weitere Tokenvernichtungen statt.

Bisher erfolgten diese bei 10 Mio., 25 Mio. und 100 Mio. Slaps, wobei zuletzt $SLAP-Coins im Wert von 607.700 USD vernichtet wurden, wie der Etherscan-Transaktion entnommen werden kann.

Somit kommt Catslap bereits auf verbrannte Coins in Höhe von insgesamt 912.509 USD. Allerdings verwendet das Projekt auch noch einen weiteren Staking-Mechanismus, welcher bei dem frühzeitigen Entstaken der Nutzer aktiviert wird. Denn in diesem Falle wird ein Anteil ihrer Rendite abgezogen und vernichtet.

Überdies führt das Catslap-Team laut Berichten alle 20 Minuten Token-Rückkäufe durch, welche sich schon auf 350.000 USD belaufen. Somit gab es Preisunterstützungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1,25 Mio. USD.

Slap-to-Earn-Spiel kann mit attraktiven Belohnungen für weitere Anreize sorgen

Mittlerweile hat sich das Team von Catslap dazu entschieden, dass sie sich auf die Optimierung eines wettbewerbsfähigen und fesselnden Klick-Spiels fokussieren, welches zu dem beliebten und viralen Katzen-Thema hinzukommt. Durch die zusätzlichen Mechanismen könnte all dies den $SLAP-Coin bald auf neue Höhen treiben.

Damit die Spieler für die Play-to-Earn-Belohnungen berechtigt werden, müssen sie eine Wallet mit der Website verbinden. Ebenso besteht die Anforderung, dass sie den $SLAP-Coin halten.

Belohnt werden dabei vorwiegend die oberen Wallets der Rangliste, welche die meisten Slaps zählen. In dem Slapometer können die verschiedenen Ranglisten gefunden werden. Dabei wird eine nach Ländern und eine weitere nach Wallets sortiert.

Der virale Erfolg von Catslap hat auch Personen angezogen, welche mechanische Tools verwenden, um somit besonders viele Klicks zu erhalten. Allerdings verwendet das Team fortschrittliche Tools, um solche Betrüger zu identifizieren und zu bestrafen. Somit soll ein besonders faires Spielerlebnis sichergestellt werden.

Dabei baut Catslap auf dem viralen Erfolg anderer Klickspiele wie Notcoin und Hamster Kombat auf. Daher erwarten einige Analysten auch, dass sich dieser ähnlich entwickeln und eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichen könnte.

So könnte sich Catslap entwickeln, wenn der Popcats Bewertung erreicht

Der führende Katzen-Memecoin Popcat hat eine Marktkapitalisierung von bis zu 2 Mrd. USD erreicht. Im Gegensatz dazu wird Catslap gerade nur mit 50 Mio. USD bewertet, sodass 20x bis 40x denkbar sind. Bis zum Dogecoin-AZH von 89,08 Mrd. USD sind sogar 1.782x möglich, womit Sie 1.000 USD in 1,78 Mio. USD verwandeln könnten.

Das Team von Catslap zeichnet sich durch einen besonders strategischen Ansatz aus, was sich an den vielen Aktionen und Bemühungen erkennen lässt. Somit könnte er sich sogar noch besser als Popcat entwickeln und sogar Bewertungen von Hunde-Memecoins erreichen.

Nach Ansicht des Krypto-Analysten Crypto Gains, welcher auf 139.000 Abonnenten kommt, könnte sich Catslap sogar verhundertfachen. Allerdings sollten Investoren wie immer ihre eigene Recherche durchführen.

Wer auf das langfristige Potenzial von Catslap setzen will, kann seine Coins auch staken, um das passive Einkommen in Höhe von 40 % pro Jahr zu erhalten. Dies ist beispielsweise direkt über die Best Wallet unter der Rubrik "Upcoming Tokens" möglich, wo die Coins auch erworben werden können.

Durch das Staking werden die $SLAP-Token jedoch für einen Zeitraum von sieben Tagen gesperrt. Dies reduziert den Verkaufsdruck zusätzlich, da das frühzeitige Entstaken die Rendite verringert wird und die Token vernichtet werden.

Catslap kann auch über die reguläre Website des Projektes gekauft werden. Aufgrund des Erfolgs besteht allerdings die Gefahr von Spiegelseiten, welche in letzter Zeit spürbar zugenommen haben und Investoren ihre Assetbestände kosten können.

Der Smart Contract von Catslap wurde von SolidProof auf Schwachstellen überprüft, hat auf DEXTools eine Bewertung von 99 % erreicht und 5 Mio. USD an Liquidität gesperrt, um die Gefahr von Preisverzerrungen zu minimieren. Somit ist Catslap gut gerüstet, um die Marke von 1 Mrd. USD zu überschreiten.

