© Foto: AdobeStock

Der Kupferpreis hat wieder Oberwasser. Nachdem Kupfer schwierige Handelstage zu überstehen hatte und nur mit Müh und Not ein Preisdebakel abwenden konnte, erholte es sich zuletzt. Steht Kupfer vor einer Neubewertung?Entlastung für Gold, Silber, Kupfer & Co. Die Edelmetalle können erst einmal durchatmen. Der Druck vom Devisenmarkt hat etwas nachgelassen. Die Dynamik der US-Dollar-Rallye wurde gebrochen; zumindest bis auf weiteres. Das gibt den Edelmetallen die Chance, einen Teil der vorherigen Preisrückgänge zu kompensieren. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Volle Kraft voraus Goldpreis vor Neubewertung. Barrick Gold, Newmont & Co. auf dem Sprung" und "Letzte Chance Silberpreis vor der …