NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Easyjet nach Gesprächen mit dem Management von 680 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Billigflieger lege einen klaren Fokus auf die mittelfristigen Wachstumsziele und Marktanteilsgewinne im Pauschalreise-Segment, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Pauschalreisen seien wachstumsstärker und profitabler als reine Flüge. Dennoch impliziere der aktuelle Aktienkurs, dass diese Sparte mit nahezu Null bewertet sei./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 14:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 14:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B7KR2P84