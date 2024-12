Ethereum-Analyst ist sicher: "Der Ausbruch von ETH wird legendär!"

Viele Anleger warten noch immer hart darauf, dass Ethereum ($ETH) endlich nach oben ausbricht. Obwohl die 2. größte Kryptowährung in den letzten Wochen auch den ein oder anderen Kursgewinn mitnehmen konnte, hinkt der Kursverlauf noch weit hinter dem von $XRP oder dem Bitcoin ($BTC) hinterher.

Mehrmals sah es schon danach aus, als könnte der Kurs endlich nach oben ausbrechen. Mehrmals erwies sich der erhoffte Ausbruch als Fehlausbruch. Doch ein bestimmter Ethereum-Analyst glaubt, dass der Ausbruch legendär werden könnte, wenn er dann erst kommt.

(Der Kurs von Ethereum hat es bislang nicht geschafft, nach oben auszubrechen - Quelle: Tradingview.com)

Wird die nächste Rallye den Ether-Kurs auf 10.000 US-Dollar pushen?

Als 2. größte Kryptowährung steht Ethereum natürlich täglich unter der Beobachtung vieler verschiedener Analysten. Diese prüfen täglich aufs Neue die Kursentwicklung des Coins. Einer der Analysten mit besonders hoher Trefferquote ist Elja. Auch heute hat er den Ethereum-Kurs wieder unter die Lupe genommen. Das Ergebnis seiner Analyse teilte er in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) mit seinen beinahe 700.000 Followern. So erkennt er laut eigener Aussage einen möglichen Ausbruch des Ethereum-Kurses und ein Kursziel von 10.000 US-Dollar pro Coin!

Für einen Kursanstieg auf 10.000 US-Dollar müsste sich der Kurs von Ethereum fast verdreifachen. Doch ein solcher Anstieg könnte in einem ordentlichen Bullenmarkt durchaus geschafft werden. Sollte das passieren, wäre Ethereum die zweite Kryptowährung nach dem Bitcoin, die eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar erreicht.

