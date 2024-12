Einzelhändler werden aufgefordert, sich jetzt auf die Spitzensaison im nächsten Jahr vorzubereiten, um ihre Einnahmen zu sichern

Stark gestiegene Lieferkosten, um bis zu 25 %1 könnten zu geringeren Black-Friday-Gewinnen für E-Commerce-Unternehmen geführt haben. nShift, der weltweit führende Anbieter von Multi-Carrier-Liefermanagement, ermutigt Unternehmen, sich jetzt auf das nächste Jahr vorzubereiten, um ihre Gewinne in der Spitzensaison 2025 zu sichern.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten in der gesamten Lieferkette musste fast ein Drittel der Unternehmen (32 %) mit einem Kostenanstieg fertig werden.2 Es ist zwar noch zu früh, um die Einzelheiten der Kostensteigerungen beim Shopping-Boom der letzten Woche zu beurteilen, aber viele Einzelhändler und Lagerhäuser mussten 2023 einen Anstieg der Spediteurgebühren um 25 hinnehmen. Im vergangenen Jahr stiegen die durchschnittlichen Lieferkosten pro Artikel im Vereinigten Königreich von 3,50 auf 4,37 £.3 In anderen europäischen Märkten waren ähnliche Steigerungen zu verzeichnen.

Während Unternehmen mit den Kosten zu kämpfen haben, fordern die Kunden gleichzeitig eine größere Auswahl bei den Lieferzeiten und Versandoptionen. Untersuchungen zeigen, dass 72 der Kunden der Meinung sind, dass eine Auswahl an Lieferoptionen wichtig ist, wenn sie zum ersten Mal bei einer Marke, einem Anbieter oder einem Einzelhändler einkaufen. 4

"Am Black Friday geht es darum, das bestmögliche Angebot zu machen. Wenn die Kosten für Spediteure in der Hochsaison steigen, zögern Einzelhändler und Lager, die Erhöhung an die Kunden weiterzugeben", sagt Mattias Gredenhag, CTO bei nShift. "Das Unternehmen neigt dazu, die Kosten zu übernehmen, was den potenziellen Gewinn in der Hochsaison schmälert."

"Die Schaffung von Kapazitäten ist der Schlüssel zur Sicherung der Einnahmen und zur Verbesserung der Auswahl für die Kunden. Der Zugang zu einem größeren Carrier-Netzwerk kann die Anfälligkeit der Lager für Kostensteigerungen verringern und es ihnen ermöglichen, leichter kostengünstige Alternativen zu finden. Auch wenn es für größere Infrastrukturänderungen im Jahr 2024 zu spät ist, sollten Einzelhändler und Lager jetzt mit Investitionen beginnen, um sicherzustellen, dass sie im Jahr 2025 Spitzengewinne erzielen können."

Mattias hat eine Liste mit vier Tipps veröffentlicht, die Unternehmen bei der Planung für 2025 unterstützen sollen:

Investieren Sie in Multi-Carrier-Kapazität - wenn die Nachfrage steigt, müssen Lager sicherstellen, dass sie über die entsprechende Kapazität verfügen, um sie zu decken. Dazu gehört der Zugang zum größten Netzwerk von Spediteuren. Dies ermöglicht ihnen nicht nur eine Skalierung, sondern ermöglicht es Einzelhändlern auch, eine größere Auswahl an Lieferoptionen anzubieten Automatische Auswahl des günstigsten Spediteurs für jede Lieferung- die richtige Lieferverwaltungssoftware ermöglicht es Unternehmen, den Buchungsprozess für Spediteure zu automatisieren und sofort den kostengünstigsten auszuwählen Übersichtliche Anzeige von Optionen und Informationen an der Kasse - wenn Käufer eine bestimmte Lieferoption wünschen, stellen Sie sicher, dass sie diese schnell finden können. Wenn eine Lieferung am nächsten Tag aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr möglich ist, geben Sie dies an der Kasse an, um Verwirrung zu vermeiden. Viele Verbraucher wünschen sich einen nachhaltigen Versand und klicken weg, wenn sie keine Option mit geringeren Emissionen finden können Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren - wenn es zu Verzögerungen kommt, ist es wichtig, dass Einzelhändler dies ihren Kunden mitteilen. Im Jahr 2025 kann dies nicht nur per E-Mail geschehen die Kommunikation muss über die mobilen und sozialen Apps erfolgen, über die die Käufer ihr digitales Leben führen. Wenn sie gut gemacht sind, bieten solche Nachrichten auch die Möglichkeit für weitere Produktwerbung

Über nShift:

Die nShift-Plattform für das Versand- und Erlebnismanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im E-Commerce. Wachsen Sie über Ihre Grenzen hinaus mit stetiger Innovation und dem weltweit größten Carrier-Netz. Stärken Sie die Kundenbindung mit End-to-End-Tools, die das Kundenerlebnis verbessern. Verwandeln Sie Daten in verwertbare Erkenntnisse, die Prozesse verbinden und optimieren. Mit nShift machen Sie den Versand zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden.

