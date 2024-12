Toronto, Ontario - 3. Dezember 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens (die "Aktionäre") zwei Beschlüsse der Sonderversammlung der Aktionäre (die "Versammlung"), die heute stattfand, mit überwältigender Mehrheit angenommen haben. Dazu gehören der Beschluss mit einfacher Mehrheit zur Genehmigung der Aktienausgabe (der "Aktienausgabebeschluss") in Verbindung mit der zuvor angekündigten Vereinbarung (die "Vereinbarung") zwischen IsoEnergy und Anfield Energy Corp. ("Anfield") und der Sonderbeschluss (der "Aktienkonsolidierungsbeschluss") zur Genehmigung der diskretionären Konsolidierung der IsoEnergy-Aktien.

Der Beschluss über die Aktienausgabe musste mit einer einfachen Mehrheit der von den praktisch persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionären auf der Versammlung abgegebenen Stimmen genehmigt werden, und der Beschluss über die Aktienkonsolidierung musste mit mindestens zwei Dritteln (66 2/3 %) der von den praktisch persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionären auf der Versammlung abgegebenen Stimmen genehmigt werden.

Insgesamt 116.633.626 Stammaktien, die etwa 65,23 % der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen entsprachen, waren persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten. Ungefähr 99,56 % der zur Stimmabgabe berechtigten Stimmen wurden für den Aktienausgabebeschluss und 99,19 % für den Aktienkonsolidierungsbeschluss abgegeben. Der Bericht über die Abstimmungsergebnisse wird unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Zusätzlich zur Zustimmung der IsoEnergy-Aktionäre haben die Anfield-Aktionäre auf ihrer heutigen Sonderversammlung dem Arrangement zugestimmt. Anfield wird am 6. Dezember 2024 beim Supreme Court of British Columbia eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements beantragen. Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich des Erhalts der endgültigen gerichtlichen und börslichen Genehmigungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen rechnen die Parteien derzeit mit dem Abschluss des Arrangements im Dezember 2024.

IsoEnergy freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass die Parteien eine schriftliche Mitteilung des Committee on Foreign Investment in the United States erhalten haben, wonach es seine Prüfung des Arrangements abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Arrangement gibt.

Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich der wichtigsten Abschlussbedingungen und der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, sind im Management-Proxy-Rundschreiben des Unternehmens vom 31. Oktober 2024 in Bezug auf die Versammlung zu finden, das im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO and Director

mailto:info@isoenergy.ca

Tel.: 1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

http://www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert, und es wird erwartet, dass alle im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere unter Berufung auf die verfügbaren Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und die anwendbaren Ausnahmen gemäß den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht erwartet" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden" oder "werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf das Arrangement beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Vollzug des Arrangements; den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der IsoEnergy-Aktionäre zum Arrangement; das Datum der Versammlung; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen die Unternehmen erwarten oder annehmen, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum damaligen Zeitpunkt vom Management als vernünftig erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Anfield das Arrangement in Übereinstimmung mit den Bedingungen und dem Zeitplan der entsprechenden Vereinbarungen abschließen werden; dass die Parteien die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen erhalten und die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig erfüllen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Anfield, die Vereinbarung abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts und der Bedingungen, zu denen die Vereinbarung abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; das Versäumnis, im Zusammenhang mit der Vereinbarung die Zustimmung der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börse einzuholen; unerwartete Änderungen des Marktpreises für IsoEnergy-Aktien und/oder Anfield-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von IsoEnergy und/oder Anfield und der damit verbundenen strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und -perspektiven des Geschäfts von Anfield; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die Bedingungen an der Börse im Allgemeinen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten, in denen die betreffende Partei geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten jährlichen Informationsformular von IsoEnergy, dem Rundschreiben und den anderen Einreichungen von IsoEnergy bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die jeweils auf dem Profil jedes Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77679Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77679&tr=1



