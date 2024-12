THIEF RIVER FALLS, Minnesota, Dec. 03, 2024, der globale Distributor mit der weltweit größten Auswahl an Technologiekomponenten sowie Automatisierungsprodukten auf Lager und bereit für den sofortigen Versand, präsentiert die von Omron Automation und onsemi gesponserte dritte Staffel der Videoserie "Transformation der Lieferkette" . Der Schwerpunkt der neuen Staffel liegt auf innovativen Technologien, einschließlich IoT, die die Zukunft der Logistikbranche bestimmen.

Die Welt der Logistik befindet sich in einem umfassenden digitalen Wandel. Um die Abläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern, erfinden Technologien wie Augmented Reality, Lieferdrohnen und die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in das Internet der Dinge (IoT) die traditionelle Logistik neu. In der dritten Staffel der Videoserie "Transformation der Lieferkette" wird untersucht, wie die nächste Welle technologiegestützter Anwendungsfälle die Logistikbranche voranbringt.

"Die Entwicklung der Lieferkette wird durch die Kombination neuer und bestehender Technologien zu einer besseren Gesamteffizienz führen", so Josh Mickolio, Technology Business Development Manager bei DigiKey. "DigiKey arbeitet eng mit Anbietern wie onsemi und Omron zusammen, um die breite Verfügbarkeit von Produkten zu gewährleisten, die Innovationen vorantreiben und den Fortschritt nicht nur in der Lieferkette, sondern branchenübergreifend beschleunigen."

"Rückverfolgbarkeit kann die Effizienz steigern, die Kosten senken und eine bessere Kontrolle über das Produkt ermöglichen, während gleichzeitig das Geschäft und die Marke des Unternehmens geschützt werden", so Ben Hawks, Produktmanager für Rückverfolgbarkeit bei Omron. "Die Weiterentwicklung der Lieferkettentechnologie ermöglicht es Omron, zu überprüfen, ob jedes Teil ein Qualitätszeichen hat, das an jedem Ort und während des gesamten Lebenszyklus des Produkts gelesen werden kann, was die Kosten senkt und die Effizienz der Lieferkette erhöht."

"Unsere vertikal integrierte Fertigungskette für Siliziumkarbid (SiC) und unsere hybride Fertigung für Bildsensoren zeichnen sich beide durch höchste Qualität, Belastbarkeit und Flexibilität aus", so Julia Zibrida, Vice President, Distribution Sales bei onsemi. "Indem wir jeden Schritt von der Kristallzüchtung bis zur Verpackung des SiC in ihre Gehäuse kontrollieren oder unsere eigenen Fähigkeiten mit strategischen Kooperationen für intelligente Sensortechnologien kombinieren, gewährleisten wir innovative, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen und reduzieren gleichzeitig die Lieferrisiken. Die konsequente Erfüllung der hohen Standards in der Automobilindustrie, der Industrie und anderen Märkten fördert das Wachstum unserer Vertriebspartner."

Das erste von drei Videos der Serie trägt den Titel "Optimierung der Logistik in der Lieferkette" und befasst sich mit der sich entwickelnden Landschaft der Lieferketten- und Logistiktechnologie. Die Folge beleuchtet die Technologien, die zur effizienteren Verwaltung von Lagerbeständen eingesetzt werden, und zeigt, wie führende Unternehmen ihre Lieferkettenlogistik modernisieren und zukunftssicher machen.

Das zweite Video "Rückverfolgbarkeit auf globaler Ebene" untersucht die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozesses. Vom Konzept bis zur Implementierung wird in dieser Folge untersucht, wie Echtzeitdaten und Prozesstransparenz die Kosten senken, die Effizienz steigern und Pannen in der Lieferkette verhindern.

Das dritte und letzte Video "Die Überschreitung der digitalen Grenze" wirft einen Blick in die Zukunft, um herauszufinden, wie modernste Technologien alles optimieren werden - von der Bestandsverwaltung über die vorausschauende Wartung bis hin zur Bedarfsprognose und mehr.

Weitere Informationen über die Videoserie und darüber, wie DigiKey die traditionelle Logistik neu erfindet, finden Sie auf der Website von DigiKey .

Über Omron Automation

Omron Automation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik. Das Unternehmen verfügt über das weltweit umfassendste Portfolio in den Bereichen Sensorik, Steuerung, Sicherheit, Bildverarbeitung, Motorsteuerung, Robotik und Dienstleistungen. Omron setzt sich leidenschaftlich für Innovationen ein und strebt nach dem Ideal der Automatisierung, bei der Menschen und Maschinen in Harmonie zusammenarbeiten.

Im Kern werden Technologien der nächsten Generation entwickelt, um integrierte Lösungen anzubieten, die Maschinen, Produktionslinien und Unternehmen optimieren und die Fertigung sicherer und effektiver machen. Mit über 30.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern bieten wir globale Reichweite mit lokaler Expertise und Unterstützung, wo immer Sie sie brauchen. Zusammen mit seinen Zentren für Machbarkeitsstudien auf der ganzen Welt gibt Omron seinen Kunden die Gewissheit, dass seine Lösungen für die Zukunft geeignet sind, und die Freiheit, das zu tun, was sie am besten können: Produkte von Weltklasse zu entwickeln.

Über onsemi

onsemi.

Über DigiKey

DigiKey, mit Hauptsitz in Thief River Falls, Minnesota, USA, ist als globaler Marktführer und innovativer Distributor von elektronischen Komponenten und Automatisierungsprodukten weltweit anerkannt. Wir bieten mehr als 15,9 Millionen Komponenten von über 3000 namhaften Markenherstellern mit einer branchenführenden Produktbreite und -tiefe ab Lager zum sofortigen Versand an. DigiKey unterstützt Ingenieure, Entwickler, Konstrukteure und Beschaffungsexperten mit einer Fülle von digitalen Lösungen, reibungslosen Abläufen und Tools für ein effizienteres Arbeiten. Weitere Informationen sind über digikey.de und auf Facebook , X , YouTube , Instagram und LinkedIn erhältlich.

