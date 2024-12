Krypto News: Ist die Altcoin-Saison offiziell gestartet?

Seit Monaten warten viele Anleger auf diesen einen Moment. Die Rede ist vom Beginn der Altcoin Season. In dieser steigen viele Altcoins überproportional zum Bitcoin an und erzielen ähnlich spektakuläre Kursgewinne wie $XRP in den letzten Wochen. Ein wichtiger Indikator für den Beginn der Altcoin-Saison ist das Brechen der Bitcoin-Dominanz.

Und diese brach in den letzten Tagen ordentlich! Seit dem 21.11. ist die Bitcoin-Dominanz von über 60 Prozent auf 55 Prozent gefallen. Was marginal klingt, bedeutet in der Realität einen Unterschied um Milliarden von US-Dollar. Und wie es aussieht, setzt sich diese Entwicklung in den nächsten Wochen fort.

(Die Bitcoin-Dominanz fällt in den letzten Tagen rasant - Quelle: coinmarketcap.com)

Dieser Krypto-Analyst sieht ebenfalls den Beginn der Altcoin Season

Auf X (ehemals Twitter) werden die Stimmen der Analysten, die eine Altcoin Season prognostizieren, immer lauter. Einer der bekanntesten Analysten mit häufig sehr treffsicheren Prognosen ist dabei Crypto Rover. Und dieser sieht ebenfalls den harten Bruch der Bitcoin-Dominanz, wie er in einem Tweet mit seinen über 800.000 Followern erklärt.

THE BITCOIN DOMINANCE IS BREAKING DOWN SUPER HARD. ALTCOIN SEASON JUST STARTED. pic.twitter.com/VzHO4KUHwW - Crypto Rover (@rovercrc) December 3, 2024

Sollte die Altcoin-Saison, wie von Crypto Rover prognostiziert, tatsächlich bald beginnen, könnten Anleger wieder mit kleinen Coins große Gewinne erzielen. Vorausgesetzt, Anleger schaffen es bei der Suche nach dem richtigen Coin, alle Scam-Coins auszufiltern. Das kann mitunter schwierig sein, allerdings gibt es auch Coins wie Crypto All-Stars ($STARS), die mehrfach auf ihre Seriosität geprüft wurden und die Zertifikate auf der Website einsehbar halten.

Hier findest du die Website von Crypto All-Stars.

Crypto All-Stars: Geprüft und voller Chancen!

Jeden Tag kommen neue Coins auf den Kryptomarkt und jeden Tag werden zahlreiche Rug Pulls und andere Scams durchgeführt. Deshalb ist es wichtig, dass Anleger nur in seriöse Coins investieren. Das wussten auch die Entwickler von Crypto All-Stars, weshalb sie ihren Coin von zwei verschiedenen unabhängigen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof überprüfen ließen.

Beide haben dabei bestätigt, dass der $STARS-Token ein absolut seriöses Projekt voller Chancen ist, da der Smart Contract Code keine Fehler aufweist und keine Hintertüren für die Entwickler offen hält. Über 25.000 Anleger, die eine starke $STARS-Community auf Telegram und X bilden, haben sich bereits davon überzeugt und insgesamt 8,1 Mio. US-Dollar in den Vorverkauf von Crypto All-Stars investiert.

(Crypto All-Stars wurde unter anderem von der deutschen Prüfstelle SolidProof zertifiziert - Quelle: Cryptoallstars.io)

Die hohen Chancen auf große Gewinne in Crypto All-Stars liegen im MemeVault-Ökosystem. Das ist ein revolutionärer Staking-Pool, in dem viele verschiedene große Meme-Coins gestakt werden können. Allerdings benötigen alle, die den MemeVault nutzen möchten, $STARS-Token im Portfolio, da diese als offizieller Coin das Bindeglied zwischen dem revolutionären Ökosystem und den verschiedenen Coins bildet. Analysten schätzen daher, dass Crypto All-Stars Gewinne von 1.500 bis 2.500 Prozent nach dem Start an den Krypto-Börsen erzielen könnte. Anleger, die davon profitieren wollen, sollten am besten noch im ICO investieren, ehe dieses in wenigen Tagen endet.

Investiere noch heute in Crypto All-Stars.

