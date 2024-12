Die Liste würdigt branchenführende Unternehmen, die sich als die Besten ihrer Branche erwiesen haben

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure Management- und Sicherheitslösungen, ist in die Liste Best in Business 2024 von Inc. aufgenommen worden. Mit den jährlichen Best in Business Awards von Inc. werden herausragende Leistungen und Beiträge von Unternehmen ausgezeichnet, die einen weitreichenden Einfluss auf ihre Branche und die Gesellschaft insgesamt haben.

"Diese Auszeichnung bezeugt den Anspruch von Armis, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und so die gesamte Geschäftsperformance zu maximieren", erklärt Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Wir stellen unseren Kunden eine umfassende Plattform bereit, mit der sie ihre schwierigsten Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit bewältigen können. Die Fähigkeit, alle physischen und virtuellen Ressourcen in Echtzeit zu erkennen, zu schützen und zu verwalten, bietet uns ideale Voraussetzungen, um kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und der sich kontinuierlich verändernden Cyberbedrohungslandschaft stets einen Schritt voraus zu sein. Wir maximieren diesen Vorteil, indem wir die Grenzen der technischen Möglichkeiten erweitern, die die Branche in hohem Tempo vorantreiben."

Armis schützt Fortune 100-, Fortune 200- und Fortune 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und regionale Organisationen. Das Unternehmen generiert weiterhin ein beachtliches Wachstum und eine starke Geschäftsdynamik, während es sich zu einem generationenübergreifenden Cybersicherheitsunternehmen entwickelt. Erst kürzlich meldete Armis den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie D von 200 Millionen US-Dollar, wodurch der Unternehmenswert auf einen neuen Höchststand von 4,2 Milliarden US-Dollar anstieg.

"Seit über 40 Jahren engagiert sich Inc. für die Anerkennung der dynamischsten Unternehmen Amerikas und die Würdigung ihrer großartigen Erfolge. Diese Unternehmen üben einen weitreichenden Einfluss auf ihre Branchen aus, lösen wichtige Probleme und prägen die Zukunft der Wirtschaft auf nachhaltige Weise", kommentiert Mike Hofman, Chefredakteur von Inc.

Gestärkt durch die beiden Akquisitionen von CTCI und Silk Security in diesem Jahr stellt Armis mit Armis Centrix eine umfassende KI-gestützte Plattform bereit, die den gesamten Lebenszyklus des Managements von Cyberbedrohungen abdeckt. Mithilfe der Lösungen von Armis bleiben Sicherheitsteams den Bedrohungsakteuren stets einen Schritt voraus und können ihre kritischen Assets vom physischen Standort bis zur Cloud zuverlässig schützen.

Weitere Informationen über die Liste "Best in Business 2024" von Inc. finden Sie hier.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Armis Centrix seine Kunden während des gesamten Lebenszyklus des Cyber Exposure Management unterstützt.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure Management- und Sicherheitslösungen, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Exposition des Unternehmens gegenüber Cyberrisiken in Echtzeit. In einer rasch evolvierenden Welt ohne Perimeter sorgt Armis dafür, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich erkennen, sichern, schützen und verwalten können vom Kundenstandort bis in die Cloud. Fortune 100-, Fortune 200- und Fortune 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen setzen auf Armis, um kritische Infrastrukturen, Wirtschaft und Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen und abzusichern. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203751305/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com