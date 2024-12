Acathia Capital hat seine zweite von General Partnern angeführte Sekundärtransaktion unterzeichnet und seinen Anteil an Schwedens führender Renten- und Sparplattform Futur erhöht. Unterstützt wird Acathia Capital bei dieser Investition von Montana Capital Partners einem globalen Private-Equity-Sekundärmarkt-Investmentmanager und Teil von PGIM, der globalen Investmentsparte von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU). MCP fungiert bei dieser Transaktion zusammen mit einer deutschen Versicherungsgesellschaft als Hauptinvestor.

Seit 2019 führen Acathia Capital und der skandinavische Private-Equity-Manager Polaris Private Equity die Investition in Futur zusammen mit drei passiven Co-Investoren an. Im Rahmen dieser Transaktion erwarb Acathia Capital über sein neues Vehikel Fjord Pension SCS Anteile von einem Co-Investor.

Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein der erfolgreichen Anlagestrategie von Acathia Capital, die auf Transaktionsbasis auf rundum überzeugende Investitionen in den Finanzdienstleistungssektor setzt. Acathia verwaltet heute ein Vermögen von mehr als 300 Millionen Euro.

Futur symbolisiert die Macht der Digitalisierung auf dem Markt der Sparanlagen. Das Unternehmen hat den schwedischen Lebensversicherungsmarkt durch seine führende Rolle bei Kosten und Service neu definiert und durch eine umfassende Digitalisierung und Skalierbarkeit bedeutende Marktanteile gewonnen.

Dank seiner vollständig digitalisierten Abläufe profitiert Futur von einzigartigen Wettbewerbsvorteilen:

Erstklassige Partnerzufriedenheit

Beispiellose Kosteneffizienz

Branchenführende Produktinnovation

Dr. Thomas Schmitt, Managing Partner bei Acathia Capital, kommentiert: "Seit unserer Investition in Futur im Jahr 2019 hat Futur sein verwaltetes Vermögen auf 240 Milliarden SEK verdreifacht und seine Gewinne mehr als vervierfacht und konnte sich damit in Schweden als Marktführer etablieren."

Torgny Johansson, CEO bei Futur, erklärt: "Wir verfolgen weiterhin unsere Strategie, unabhängig zu bleiben und uns auf das Wesentliche für unsere Partner und unsere gemeinsamen Kunden zu konzentrieren."

Über Futur

Futur ist eine technologiegestützte Renten- und Sparplattform mit Lebensversicherungslizenz. Das Angebot umfasst langfristige Spar- und Versicherungsleistungen mit besonderem Schwerpunkt auf betrieblicher Altersvorsorge und Kapitalversicherungen. Die Plattform überzeugt durch Effizienz, Einfachheit und Zugang zu einem unabhängigen, qualitätsgeprüften Fondsangebot. Im Jahr 2024 verwaltet Futur ein Vermögen von über 240 Milliarden SEK in Form von fondsgebundenen Versicherungspolicen.

www.futur.se/about-us.

Über Acathia Capital

Acathia Capital investiert europaweit in vollständig regulierte Versicherer und Banken und verwaltet ein Anlagevolumen von über 300 Millionen Euro für deutsche und schweizerische institutionelle Investoren. Aufbauend auf einer Erfolgsbilanz mit Renditen im obersten Quartil für Investoren treibt Acathia Capital das transformative Wachstum seiner Portfoliounternehmen voran.

www.acathia.com.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203279358/de/

Contacts:

Dardan Lulaj, Investment Manager

pr@acathia.com, Tel.: +496974222570