Die Abteilung für Zell- und Gentherapie-Lösungen (CGTS) des Amerikanischen Roten Kreuzes, ein führender Anbieter von allogenem Zelltherapie-Ausgangsmaterial aus einer Hand, hat Accellix, Inc., den Entwickler der automatisierten Durchflusszytometrie-Plattform für Point-of-Need-Tests, ausgewählt, um Accellix-Instrumente und -Assays an seinen CGTS-Sammelstellen bereitzustellen und so die Charakterisierung von Ausgangsmaterialien für die Entwicklung von Zelltherapien zu verbessern. Da die Zelltherapiebranche weiter wächst, wird der Bedarf an leicht zugänglichen, zuverlässigen und hochwertigen Ausgangsmaterialien immer wichtiger. Die Implementierung der Accellix-Technologie in den Arbeitsablauf zur Blutuntersuchung am Entnahmeort durch das Rote Kreuz wird dazu beitragen, die Bedürfnisse von Zelltherapieunternehmen während des gesamten Entwicklungsprozesses zu erfüllen.

"Wir freuen uns darauf, mit dem Amerikanischen Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, um eine genaue und reproduzierbare Charakterisierung von allogenen Blutspendern für den wachsenden Sektor der Zelltherapie bereitzustellen", sagte Rey Mali, Chief Business Officer von Accellix. "Unsere automatisierte Plattform liefert schnelle, präzise und reproduzierbare Ergebnisse und trägt dazu bei, dass kritische Ausgangsmaterialien zum Zeitpunkt der Entnahme charakterisiert und zeitnah versandt werden. Diese Beziehung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, effiziente und zuverlässige Qualitätskontrollen in jeden Aspekt der Entwicklung und Herstellung von Zelltherapien zu integrieren."

Zellbeschaffungspartner für die Entdeckung von Zelltherapien in der späten Entwicklungsphase

Das Team für Zell- und Gentherapie-Lösungen des Amerikanischen Roten Kreuzes hat es sich zur Aufgabe gemacht, das sich schnell entwickelnde Gebiet der Zelltherapie entscheidend zu unterstützen. Durch die Nutzung seiner landesweiten Präsenz und über zehnjähriger Erfahrung in der Herstellung von Zelltherapien, der Spenderrekrutierung und der klinischen Apherese ist es in der Lage, Ausgangsmaterial und Entnahmedienstleistungen für Zelltherapieunternehmen bereitzustellen und die Grundlagenforschung bis hin zur späten Entwicklungsphase zu unterstützen. Das Team für Zell- und Gentherapielösungen dient als zentrale Anlaufstelle innerhalb eines zentral verwalteten Apherese-Netzwerks, um auf eine vielfältige Spenderbasis und Apherese-Sammlungen im ganzen Land zuzugreifen, und spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Arzneimitteltherapien auf der Basis von Blutkomponenten.

Hochwertiges Ausgangsmaterial (Leukopak) wird jetzt innerhalb von 30 Minuten nach der Entnahme charakterisiert

Als führender Komplettanbieter für allogene Blutstammzellspenden werden die Leukopak-Produkte des Roten Kreuzes in FDA-registrierten Entnahmezentren von gesunden, vorab untersuchten Spendern, die ihre Einwilligung gemäß den Richtlinien der unabhängigen Ethikkommissionen (IRB) erteilt haben, durch Leukapherese aus normalem peripherem Blut gewonnen. Im Rahmen seiner Anpassungs- und umfangreichen Testmöglichkeiten wird das Rote Kreuz nun die Charakterisierung von Leukopak-Produkten für Lymphozyten (T-, B-, M-, NK-Zellen) innerhalb von 30 Minuten (am Ort der Entnahme) mithilfe der Accellix-Plattform durchführen, sodass Leukopak-Produkte unmittelbar nach der Entnahme mit einem Analysenzertifikat (Certificate of Analysis, COA) versandt werden können. Durch die Integration von Accellix-Instrumenten in ihren Arbeitsablauf stellt die Organisation sicher, dass Zelltherapieunternehmen von der präzisen und beschleunigten Verfügbarkeit von Ausgangsmaterial und Analysenzertifikaten profitieren, was dazu beiträgt, die Entwicklungszeiten zu verkürzen und letztlich die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

"Die Integration der innovativen Technologie von Accellix in unsere Abläufe ermöglicht es uns, allogene Spenderproben schnell und präzise zu charakterisieren und so die Bedürfnisse unserer wachsenden Partner im Bereich der Zelltherapie im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für die Unterstützung dieses wichtigen therapeutischen Bereichs zuverlässig und effizient zu erfüllen", so Samuel A. Molina, PhD, Executive Director of Cell and Gene Therapy Operations beim Roten Kreuz.

ÜBER ACCELLIX

Accellix ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung der Accellix-Plattform verschrieben hat, um seinen Kunden im Bereich der Zell- und Gentherapie die Erfüllung ihrer kritischen Qualitätskontrollanforderungen zu ermöglichen, während sie lebensverändernde Therapien für Patienten weltweit vorantreiben. Accellix unterstützt seine Kunden bei der Migration ihrer bestehenden zellulären Assays auf die Accellix-Plattform. Die Accellix-Plattform ist ein Benchtop-Durchflusszytometer, das mit Trockenreagenzien gefüllte Mikrofluidik-Kartuschen betreibt und ausliest. Es bietet eine unübertroffene Reproduzierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die automatisierte multiparametrische Zellanalyse. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.accellix.com.

