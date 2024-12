Best Wallet erzielt 2 Mio. $ und könnte $XRP-ähnliche Gewinne einbringen

Best Wallet ($BEST), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen, hat nach dem Start des öffentlichen Vorverkaufs bereits nach der ersten Woche mehr als 2 Mio. USD eingeworben.

Für die Öffentlichkeit ist der Presale seit dem 25. November verfügbar, nachdem er zunächst nur als Loyalitätsbonus für die Nutzer der Wallet bereitgestellt wurde. Dabei haben diese über einen Zeitraum von zwei Wochen $BEST-Coins für umgerechnet 1 Mio. USD erworben. Danach kam schnell eine weitere Million US-Dollar hinzu.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Nutzer von den veralteten und funktional limitierten Wallets verabschieden sowie den vielversprechenderen und nutzerfreundlicheren Alternativen wie Best Wallet widmen.

Digitale Geldbörsen bieten eine der spannendsten Investmentoptionen, da sie als eine Art Portal zum Web3 betrachtet werden. Zudem können sie die schlechte Nutzererfahrung mithilfe eines nahtlosen Erlebnisses künftig verbessern.

Die Best Wallet ist mit einigen nützlichen Funktionen und Vorteilen ausgestattet, welche ein neues Zeitalter für die Nutzer und die Massenadoption einleiten sollen. Darauf ist auch das große Interesse der Investoren zurückzuführen, welche sich die $BEST-Coins für einen möglichst niedrigen Preis sichern wollen.

Derzeit wird der native Token noch für 0,0229 USD angeboten. Jedoch finden bis zur ersten Listung kontinuierliche Preiserhöhungen statt, welche somit in Buchgewinnen resultieren. Die nächste Erhöhung erfolgt in spätestens vierzehn Stunden.

Bitcoin-Investoren führen nach Gewinnen Rebalancing durch

Während Bitcoin mit der wichtigen psychologischen Marke von 100.000 USD kämpft, haben die Anleger schon hohe Gewinne erzielt. Daher disponieren einige von ihnen einen Anteil aus den Coins mit hohen Profiten in die Kryptowährungen um, welche sich bisher nicht so stark entwickelt haben. Zudem folgen nach den Anstiegen von BTC meist die der Altcoins.

Der Verkaufsdruck auf Bitcoin könnte sich aber auch durch die jüngsten Transaktionen der US-Regierung noch einmal verstärken. Denn diese hat 10.000 BTC aus der Konfiszierung des Dark-Web-Handelsplatzes Silk Road an die zentrale Kryptobörse Coinbase gesendet, was auf einen nahenden Verkauf hindeutet.

Trotz dieser Nachricht lassen sich die Investoren nicht die Stimmung vermiesen. So befindet sich der Crypto Fear and Greed Index immer noch mit einem Wert von 76 im Bereich der Gier. Dies erhöht wiederum die Chance, dass es weiterhin zu Kursexplosionen bei einigen Kryptowährungen kommt.

Dazu zählt etwa der $XRP-Coin, welcher innerhalb von nur einer Woche um 86,91 % steigen konnte. Ein weiteres Beispiel ist $KAIA, der in derselben Zeitspanne mit 87,74 % ein vergleichbares Plus und eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2 Mrd. USD erzielte.

$KAIA-Chart | Quelle: CoinGecko

Angesichts des aktuellen Bullenmarktes handelt es sich bei solchen Kursanstiegen um keine Besonderheit. Stattdessen zählen sie sogar zur Tagesordnung. Diese positive Dynamik nutzen jedoch nicht alle Investoren für sich, insbesondere diejenigen nicht, welche alte Wallets verwenden, die nicht für den schnelllebigen Markt gerüstet sind.

Somit verpassen sie nicht selten einige wertvolle Chancen von neuen Kryptowährungen, wie das Beispiel von $KAIA zeigt. Genau solche Probleme soll nun die Best Wallet mit ihren neuen Angeboten besser lösen. Sie wurde speziell für die Navigation durch die aktuelle Marktlandschaft entwickelt.

Best Wallet bietet neuartige Funktionen für den Bullenmarkt 2024/2025

Der Markt der Kryptowährungen entwickelt sich deutlich schneller weiter als andere. Daher ist es für Anleger entscheidend, dass sie mit diesen Entwicklungen standhalten können, um keine wertvollen Chancen zu verpassen.

Denn für diese ist es besonders vorteilhaft, wenn sie früh in die vielversprechendsten neuen Kryptowährungen einsteigen, um eine höhere Rendite zu erzielen. Nicht wenige von ihnen kaufen allerdings dann, wenn die Kurse bereits von vielen in die Höhe getrieben wurden und die Gier ihr Maximum erreicht hat.

Die Best Wallet bietet mit der Funktion "Upcoming Tokens" eine Möglichkeit, um besonders früh in neue digitale Assets zu investieren. Ein weiterer Vorteil besteht dabei in der Bündelung des Kapitals der Privatanleger, um auch ihnen endlich fairere Startbedingungen für Presales zu ermöglichen, die zuvor nur Anleger mit hohen Investments wie VCs und Angelinvestoren vorenthalten waren.

Einer dieser neuen Coins, welcher von der Best Wallet schon besonders früh vorgestellt wurde, ist der virale Catslap. Dieser konnte seit seinem Start am 21. November bereits um 6.106 % steigen und hat erst heute wieder die DEX-Trends gestürmt sowie ein neues Allzeithoch erreicht. Somit hätte man ein Investment von 1.000 USD in 61.106 USD verwandeln können.

Catslap-Kurs | Quelle: DEXTools

Ebenso wurde von der Best Wallet das vielversprechende Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained früh vorgestellt. Dieses konnte mit dem Presale bisher schon 68,20 Mio. USD einwerben und bietet nur noch für wenige Tage seine Coins über diesen an, sofern er nicht angesichts des hohen Verkaufstempos von zuletzt 2 Mio. USD pro Tag ausverkauft ist.

Erstmalig auf Best Wallet wurde Pepe Unchained gelistet, als dieser noch auf 17 Mio. USD gekommen ist. Die nahenden Tier-1-Listungen waren neben der Partnerschaft mit der digitalen Geldbörse einige der Gründe für den Erfolg des Projektes.

Aber auch der neue Wall Street Pepe ist unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden, welcher ein vergleichbares Potenzial wie die anderen beiden bietet, jedoch gerade erst gestartet wurde. Somit können sich frühe Anleger noch die besten Konditionen sichern.

$WEPE presale is now live in Upcoming Tokens! @WEPEToken gives holders access to top-tier trading insights, exclusive market calls, and access to private insider groups.



Here's how to join:

Download Best Wallet

Visit Upcoming Tokens

Buy $WEPE using $ETH or… pic.twitter.com/sLdStEOgkZ - Best Wallet (@BestWalletHQ) December 3, 2024

Ebenso befindet sich unter diesem Menüpunkt der Best Wallet die neue Memecoin-Staking-Plattform Crypto All-Stars, welche mit ihrer MemeVault-Technologie für Memecoins mit langfristigem Potenzial sorgen will.

Aber auch das Memetoken-DAO-Projekt Flockerz wurde von der Best Wallet aufgenommen, welches mithilfe von Abstimmungen der Tokeninhaber und dem Vote-to-Earn-Mechanismus ihre Bedürfnisse noch besser erfüllen und den langfristigen Erfolg sichern soll.

Einer der Hauptgründe für den großen Erfolg der Best Wallet ist die Vorverkaufsfunktion, insbesondere, da es sich dabei um eine handverlese Auswahl und besonders gute Konditionen handelt. Daher wächst die Nutzeranzahl der Best Wallet derzeit auch monatlich um 50 %.

Funktionen und Vorteile der Best Wallet treiben den $BEST-Coin an

Neben den Vorverkäufen bietet Best Wallet allerdings noch einige weitere Vorteile. Dies ist unter anderem die Integration von 200 dezentralen Kryptobörsen und 20 Cross-Chain-Brücken. Auf diese Weise können immer besonders niedrige Kurse durch den Vergleich der unterschiedlichen Anbieter erreicht werden.

Ebenso unterstützt die Best Wallet den nahtlosen Tausch von digitalen Assets sowie Möglichkeiten für Ein- und Auszahlungen in mehr als 100 verschiedenen Fiatwährungen. Einige von diesen lassen sich sogar ohne Wartezeit vollziehen, sodass man schnell investieren kann, wenn es eilig ist.

Die native Kryptowährung $BEST gewährt den Nutzern dabei verschiedene Vorteile innerhalb des Web3-Portals. Dies sind etwa Rabatte bei den Gebühren der verschiedenen Anwendungen, womit langfristig höhere Renditen erzielt werden können. Außerdem arbeitet das Team der Best Wallet gerade an einer eigenen Kreditkarte, mit welcher sich die digitalen Assets besonders komfortabel für Zahlungen nutzen lassen.

Angesichts der schnell wachsenden Nutzerbasis, dürfte ebenso das Interesse an den $BEST-Coins zunehmen, da diese viele Vorteile bieten. Während des Vorverkaufs können diese noch besonders früh und günstig erworben werden, um höhere Gewinne zu erzielen. Zusätzliche Details über den Presale von Best Wallet finden Sie im folgenden Überblick von Crypto Wire.

So können Sie die $BEST-Coins im Presale kaufen

Die Teilnahme am Vorverkauf der Best Wallet gestaltet sich besonders einfach, wenn Sie der folgenden Anleitung folgen:

Besuchen Sie die Website des Vorverkaufs der Best Wallet . Verbinden Sie Ihre Wallet mit dieser. Kaufen Sie den $BEST-Coins über das Presale-Widget.

Alternativ können Sie die Token auch direkt über die Best Wallet kaufen. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store. In der Anwendung ist der Vorverkauf unter der Rubrik "Upcoming Tokens" auf der Startseite zu finden.

Innerhalb der eigenen App können die $BEST-Coins mit allen Kryptowährungen und sogar Fiatwährungen erworben werden. Allerdings ist zuvor eine Konvertierung in die unterstützten Zahlungsmittel ETH und USDT notwendig.

Zudem erhalten Anleger schon während des Vorverkaufs die Möglichkeit, dass sie ihre Coins in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen von jährlich 1.889 % zu erhalten. Damit kann ein Sicherheitspuffer gegenüber Verlusten aufgebaut werden, während sich die Gewinne steigern lassen.

Weitere Informationen über die Best Wallet finden Sie auf der Website, dem X-Profil und dem Discord-Kanal.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.