Mouser Electronics, Inc., der führende Anbieter von Produktneueinführungen (NPI), der Innovationen fördert, bereitet sich darauf vor, das DS PENSKE Formel-E-Rennteam zu sponsern, das am 7. Dezember im Sambadrome in São Paulo, Brasilien, in die 11. Saison startet. Mouser sponsert das Team während der gesamten Rennsaison 2024/2025 der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft in Zusammenarbeit mit TTI, Inc. und den renommierten Herstellern Molex und KYOCERA AVX.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203740465/de/

This is the first time that Brazil has hosted the Formula E season-opener, and the race will see two-time Formula E World Champion Jean-Éric Vergne joined by Maximilian Günther as they pilot the new GEN3 Evo car. (Photo: Business Wire)

Dies ist das erste Mal, dass Brasilien Gastgeber des Saisonauftakts der Formel E ist. Beim Rennen werden der zweifache Formel-E-Weltmeister Jean-Éric Vergne und Maximilian Günther an den Start gehen und das neue GEN3 Evo-Auto pilotieren. Der GEN3 Evo ist schneller, stärker und wendiger als seine Vorgänger und verfügt über ein aggressives neues Bodykit, das stärker, robuster und aerodynamischer ist. Es ermöglicht auch Allradantrieb, eine Premiere für ein Formel-E-Auto.

"Mouser freut sich, das DS PENSKE Formel-E-Team weiterhin zu unterstützen", sagte Todd McAtee, Senior Vice President, Business Development bei Mouser Electronics. "Wir sind auch gespannt, was das neue Auto leisten kann. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, die 30 schneller ist als die eines aktuellen F1-Autos, wird dies mit Sicherheit eine aufregende Saison."

"TTI freut sich, erneut mit Mouser zusammenzuarbeiten, um DS PENSKE zu unterstützen und diesen dynamischen Sport und sein Engagement für Innovation und Umweltverantwortung zu fördern", sagte Mike Morton, Chief Executive Officer von TTI. "Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr."

"Das neue Auto verspricht, die Entwicklung der Formel E fortzusetzen, und dient als eindrucksvolles Beispiel für die elektrische Zukunft des Motorsports', sagte Fred Bell, Molex Vice President of Global Distribution. "Mouser und Molex sind seit der Gründung der Formel E stolze Unterstützer und wir wünschen dem DS PENSKE Team eine sichere und erfolgreiche Saison."

"Wir freuen uns, mit Mouser und TTI in unserer Partnerschaft mit dem DS PENSKE Formel-E-Rennteam für eine weitere spannende Saison zusammenzuarbeiten", sagte Alex Schenkel, Senior Vice President of Global Sales bei KYOCERA AVX.

Die Formel E wird eine Saison mit 16 Rennen an zehn legendären Austragungsorten absolvieren und dabei weiterhin Pionierarbeit im Bereich des rein elektrischen Rennsports leisten. Der weltumspannende Zeitplan umfasst eine Rückkehr nach Miami, Florida, Doppelrennen in Tokio und Monaco sowie die erste Reise der Formel E nach Dschidda in Saudi-Arabien. Ein Doppelrennen-Finale in London, England, rundet den bisher größten Rennkalender der Formel E ab.

Die Formel-E-Autos werden ausschließlich mit Strom betrieben und stehen für eine Vision für die Zukunft der Motorsportbranche, die als Rahmen für Forschung und Entwicklung im Bereich des emissionsfreien Fahrens dient. Beim Rennsport geht es um Geschwindigkeit und Ausdauer, und Rennsportpartnerschaften sind für Mouser eine innovative Möglichkeit, sein leistungsorientiertes Geschäftsmodell zu kommunizieren und die neuesten Technologien seiner Herstellerpartner zu bewerben.

Weitere Informationen über das von Mouser unterstützte DS PENSKE Formel-E-Rennteam und den Formel-E-Zeitplan finden Sie unter https://www.mouser.com/formula-e/.

Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkteinführungen finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als weltweit autorisierter Händler bietet Mouser die größte Auswahl an neuesten Halbleitern, elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukten. Mousers Kunden können 100 zertifizierte Originalprodukte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwicklung der Kunden zu beschleunigen, bietet die Mouser-Website eine umfangreiche Bibliothek technischer Ressourcen, darunter ein Technisches Ressourcenzentrum sowie Produktdatenblätter, lieferantenspezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Designinformationen, Engineering-Tools und andere hilfreiche Informationen.

Ingenieure können sich über den kostenlosen E-Newsletter von Mouser über die neuesten spannenden Produkt-, Technologie- und Anwendungsnachrichten auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-Nachrichten und Referenzabonnements von Mouser können an die individuellen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten angepasst werden. Kein anderer Händler bietet Ingenieuren so viel Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Melden Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/ an, um mehr über neue Technologien, Produkttrends und vieles mehr zu erfahren.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics ist ein autorisierter Händler für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Händlers, mouser.com, steht der weltweiten Gemeinschaft von Elektronikentwicklern und -käufern in mehreren Sprachen und Währungen zur Verfügung und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken. Mouser bietet 28 Support-Standorte weltweit, um erstklassigen Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone zu bieten. Der Händler beliefert über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Gebieten von seinen 1 Million Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebsanlagen im Großraum Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Markenzeichen von Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203740465/de/

Contacts:

Wenden Sich sich zwecks weiterer Informationen an:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.com

Wenden Sie sich zwecks Presseanfragen an:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Manager, Corporate Communications and Media Relations

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com