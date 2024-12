MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Börsenrekord:

"Ein Hauptgrund für die allgemeine Börseneuphorie rund um den Globus ist in den USA zu finden. Mit dem Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen wurde an der Wall Street, also im US-Finanzzentrum, die Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter der amerikanischen Wirtschaft geweckt. Trumps Versprechungen, die von Steuersenkungen über weniger Regulierung bis zu hohen Zöllen auf Importe reichen, haben bei den Anlegern Fantasien von anhaltenden Gewinnen der Konzerne geweckt."